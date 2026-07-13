Bellingham vive sua fase mais decisiva e rivaliza com protagonismo de Kane

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Se Harry Kane foi o principal nome da Inglaterra na fase de grupos, Jude Bellingham tomou para si o protagonismo justamente quando o torneio entrou no momento de maior pressão. O meia de 23 anos decidiu duas partidas do mata-mata e chega embalado para enfrentar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Atlanta.

Com os gols marcados contra México, nas oitavas de final, e Noruega, nas quartas, Bellingham chegou a seis gols na competição, mesma marca de Kane. A diferença é que quatro deles foram anotados em confrontos eliminatórios, nos quais uma derrota significa a despedida da Copa.

O camisa 10 passou a concentrar a responsabilidade ofensiva da seleção inglesa justamente no momento mais importante do torneio. É verdade que Kane fez os dois da vitória contra a República Democrática do Congo, na 2ª fase da competição, mas liderar a vitória contra o México em pleno estádio Azteca e fazer os gols da virada contra a Noruega, que havia eliminado o Brasil, coloca o meia em outro patamar.

O desempenho também colocou Bellingham em um grupo bastante seleto da história das Copas do Mundo. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar em duas partidas consecutivas de mata mata, ficando atrás apenas de Pelé, que alcançou o feito na campanha do primeiro título mundial do Brasil.

Além disso, ele é o primeiro atleta a balançar as redes em dois jogos seguidos de mata-mata de uma Copa desde Diego Maradona, quando o argentino conduziu sua seleção ao título no México, em 1986.

A sequência representa um salto impressionante na carreira do inglês. Até esta temporada, Bellingham jamais havia marcado quatro gols em fases eliminatórias de uma mesma competição. Agora, atingiu essa marca em apenas seis dias, com atuações decisivas diante de México e Noruega.

Pela seleção inglesa, o contraste é ainda maior. Antes desta Copa, ele havia disputado 54 partidas e marcado apenas um gol em confrontos de mata mata. O único havia sido nas oitavas de final da Euro de 2024, contra a Eslováquia.

Agora, dos 12 gols que marcou pela Inglaterra, nove foram em grandes torneios. Sete deles saíram em Copas do Mundo e outros dois na Euro de 2024, mostrando como costuma crescer justamente nos momentos de maior pressão. Somando toda a carreira por clubes, Bellingham acumula 74 gols em 316 partidas.

"Eu sou um rapaz confiante. Você vai dormir à noite e sonha com jogos como esse. É bom ter um impacto e ajudar o meu time. Mas o esforço dos caras lá dentro foi incrível. Estou muito orgulhoso de como continuaram lutando, independentemente das situações em que nos encontramos. Eles podem ficar muito orgulhosos", afirmou Bellingham após a vitória sobre a Noruega.

O momento especial também se reflete nas arquibancadas. A torcida inglesa adotou "Hey Jude", clássico dos The Beatles, como música em homenagem ao meia, transformando o refrão em uma das trilhas da campanha inglesa. Agora, resta saber se Bellingham conseguirá manter a fase diante da Argentina e colocar a Inglaterra em mais uma final de Copa do Mundo.