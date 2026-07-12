'Bellingham, o salvador': avanço inglês repercute na mídia internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após eliminar o Brasil nas oitavas da Copa, a Noruega foi derrotada pela Inglaterra neste sábado (11). Os ingleses venceram por 2 a 1, com gols de Jude Bellingham, que atua no Real Madrid.

Os veículos ingleses destacaram a atuação do camisa 10, que foi classificado como herói e um dos grandes destaques do esporte.

A imprensa norueguesa retratou a eliminação da equipe como um desfecho cruel e cercado de polêmicas com a arbitragem.

Veja como a vitória da equipe de Thomas Tuchel repercutiu na imprensa internacional.

Inglaterra

The Guardian

"O gol de Bellingham na prorrogação afundou a Noruega", diz o periódico. De acordo com o jornal, Thomas Tuchel apostou em Jude Bellingham, um jogador que levou todas as palavras do treinador a sério. "Bellingham já havia brilhado neste torneio anteriormente, mas aqui elevou-se a outro patamar quando mais importava."

The Telegraph

Segundo o jornal, "Bellingham, o salvador" leva a Inglaterra a mais uma semifinal do Mundial, já que está moldando a competição à sua maneira. "Grandes jogadores fazem isso. Ele é um deles". A publicação também destaca que, quando a pressão aumenta, o camisa 10 não decepciona.

"A próxima pergunta é óbvia: onde estaria a Inglaterra sem ele?", questiona o veículo. O periódico afirma que, com Bellingham, a equipe está nas semifinais. Se os ingleses vencerem a próxima etapa, em que terá Argentina ou Suíça como equipe adversária, e derrotarem a França ou a Espanha na final, o atleta "certamente será eleito o melhor jogador do torneio".

Sky Sports

"Jude Bellingham volta a ser o herói", diz o canal. O jogador foi decisivo para a seleção inglesa em mais um confronto --desta vez, cinco dias depois de marcar dois gols contra o México nas oitavas.

A publicação destaca que o meia empatou a partida contra a Noruega após o gol inicial de Andreas Schjelderup, com uma bela finalização nos acréscimos do primeiro tempo, e depois aproveitou uma oportunidade à queima-roupa na prorrogação para marcar o gol da vitória e garantir a classificação inglesa às semifinais.

Com seis gols no torneio, o jogador empata com Harry Kane na artilharia e fica apenas um atrás de Haaland, "que teve dificuldades para se destacar pela Noruega".

Noruega

Verdens Gang

Ao acessar a página inicial do site, o visitante se depara com um fundo vermelho e um título em grandes letras brancas: "Obrigado pela festa". Há uma imagem de Andreas Schjelderup, norueguês que fez o único gol da seleção, que faz um coração com as mãos acima da cabeça. "Fim. E drama", diz a primeira linha do texto.

O veículo também pontua que a arbitragem foi alvo de controvérsias durante o jogo. Os noruegueses reclamaram de que a reposição de bola do goleiro Nyland foi interrompida por um cabo de câmera antes do gol de empate da Inglaterra.

O jornal lembra ainda que o gol que colocaria a Noruega novamente em vantagem, marcado por Heggem, foi anulado após revisão do VAR, que entendeu que Haaland fez uma falta sobre Anderson na jogada.

Dagbladet Sport

O tabloide apostou em "Esmagado: os esportes de elite em sua forma mais cruel" como chamada.

De acordo com o veículo, não houve margem de erro na disputa. "O jogo não correu bem para nós, mas é assim mesmo. Esse é o nível mais alto que se pode alcançar, e, depois de uns 20 minutos difíceis, fizemos uma partida heroica em todos os sentidos".

Em sua cobertura, também deu espaço às reclamações sobre a arbitragem e ao sentimento de que a Noruega foi prejudicada pelas decisões do VAR durante a partida. "Então, é muito importante lembrar que a grande Inglaterra precisou de drama para vencer esta partida."

Argentina

Clarín

O jornal descreveu que, durante boa parte do primeiro tempo, a partida foi "entediante". Para o periódico, o mais surpreendente é que o gol da Noruega não foi marcado por Haaland.

"Com um Kane discreto, mas um Bellingham preciso e decisivo, o objetivo de disputar todas as oito partidas foi alcançado", avalia o jornal sobre a atuação dos ingleses.

La Nación

Segundo a publicação, a Inglaterra alimenta a esperança de finalmente quebrar a "maldição" com uma classificação que veio mais pela garra e determinação do que pela qualidade técnica, combinadas com uma dose de sorte, o oportunismo de Jude Bellingham e um grande esforço físico.

O veículo ressaltou ainda que a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega foi conquistada diante de uma equipe corajosa, que levou a decisão para a prorrogação e não merecia sair derrotada.

"Vários jogos cabem em uma única partida. Solbakken planejou cada um meticulosamente, e sua equipe os executou com perfeição. Só faltou o toque final, aquele que Bellingham tinha reservado".

Olé

O jornal esportivo afirma a Inglaterra pode não ser deslumbrante, mas tem personalidade. A publicação entende que os noruegueses pecaram pela falta de precisão. Já Bellingham, "mais uma vez o craque da partida, fez o que faz de melhor".

Ao analisar o possível adversário da equipe de Messi, caso vença a Suíça neste sábado (11), diz que "a questão crucial é o quanto a Inglaterra sacrificou ao jogar 120 minutos no calor de Miami. Cansados e sem fôlego, eles ainda estão na partida."

Estados Unidos

The New York Times

"Não foi bonito. Não foi fácil", diz o jornal americano sobre a classificação inglesa após prorrogação em Miami. Para o jornal, o duelo contra a seleção norueguesa talvez tenha sido o jogo mais desconexo da campanha inglesa neste Mundial.

"A Inglaterra resistiu e, no fim, foi Jude Bellingham --quem mais?-- quem garantiu a vitória", afirma. "Mesmo para os seus padrões, foi uma atuação de notável capacidade de decisão."

USA Today

O jornal considera que a Inglaterra já tem seu herói da Copa do Mundo: Bellingham, que provou repetidamente ser o jogador que faz a diferença para o English Team.

"Tem sido um torneio de redenção para Bellingham, que entrou com dúvidas sobre se sequer seria titular e agora chega às semifinais como um dos candidatos à Bola de Ouro."