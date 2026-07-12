Bellingham cola em Mbappé na ponta e Kane despenca em ranking da Fifa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após as quartas de final, dois jogadores da Inglaterra foram os responsáveis pelas maiores mudanças no ranking publicado pela Fifa durante a Copa do Mundo.
Destaque da vitória inglesa sobre a Noruega, Bellingham subiu quatro posições e agora é o segundo colocado, atrás apenas de Mbappé. Lionel Messi ocupava o posto antes dos jogos das quartas de final.
Harry, Kane, por outro lado, deixou o top-5 e agora é o nono colocado. O camisa 9 da Inglaterra está atrás de Vini Jr, do Brasil, oitavo colocado no ranking.
O volante Rodri, da Espanha, desbancou o zagueiro Upamecano, da França, na liderança do ranking de melhores defensores. Após a vitória sobre a Bélgica, três espanhóis aparecem no top-5 - além do meio-campista do Manchester City, Pedro Porro (2º) e Laporte (4º).
Outro inglês que ganhou destaque no ranking é o goleiro Pickford. Ele aparece como líder entre os goleiros no quesito "posse de bola", tendo subido três posições após o último jogo.
Veja o top-5 de jogadores de linha
- Mbappé (FRA) - 8,97
- Jude Bellingham (ING) - 8,25
- Lionel Messi (ARG) - 8,07
- Erling Haaland (NOR) - 7,53
- Johan Manzambi (SUI) - 7,23
Veja o top-5 de goleiros
- Diogo Costa (POR) - 8,95
- Gregor Kobel (SUI) - 8,24
- Orlando Gill (PAR) - 8,13
- Yassine Bounou (MAR) - 7,98
- Mostafa Shoubir (EGI) - 7,78