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Bellingham cola em Mbappé na ponta e Kane despenca em ranking da Fifa

por Folhapress
Publicado em 12/07/2026 às 10:40
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SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após as quartas de final, dois jogadores da Inglaterra foram os responsáveis pelas maiores mudanças no ranking publicado pela Fifa durante a Copa do Mundo.

Destaque da vitória inglesa sobre a Noruega, Bellingham subiu quatro posições e agora é o segundo colocado, atrás apenas de Mbappé. Lionel Messi ocupava o posto antes dos jogos das quartas de final.

Harry, Kane, por outro lado, deixou o top-5 e agora é o nono colocado. O camisa 9 da Inglaterra está atrás de Vini Jr, do Brasil, oitavo colocado no ranking.

O volante Rodri, da Espanha, desbancou o zagueiro Upamecano, da França, na liderança do ranking de melhores defensores. Após a vitória sobre a Bélgica, três espanhóis aparecem no top-5 - além do meio-campista do Manchester City, Pedro Porro (2º) e Laporte (4º).

Outro inglês que ganhou destaque no ranking é o goleiro Pickford. Ele aparece como líder entre os goleiros no quesito "posse de bola", tendo subido três posições após o último jogo.

Veja o top-5 de jogadores de linha

- Mbappé (FRA) - 8,97

- Jude Bellingham (ING) - 8,25

- Lionel Messi (ARG) - 8,07

- Erling Haaland (NOR) - 7,53

- Johan Manzambi (SUI) - 7,23

Veja o top-5 de goleiros

- Diogo Costa (POR) - 8,95

- Gregor Kobel (SUI) - 8,24

- Orlando Gill (PAR) - 8,13

- Yassine Bounou (MAR) - 7,98

- Mostafa Shoubir (EGI) - 7,78