Bellingham celebra atuação decisiva contra a Noruega: 'Tentando ser protagonista'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Craque da Inglaterra, Jude Bellingham celebrou a atuação na classificação sobre a Noruega. O meia-atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 1, na prorrogação, sobre a seleção de Haaland neste sábado (11).

O jogador classificou os gols como os mais importantes que já marcou pela seleção inglesa. "Nos colocam em uma semifinal. [...] Consegui marcar, e fazer gols é muito importante para mim. Estava tentando ser protagonista."

Bellingham chegou a seis gols no Mundial e empatou com Harry Kane na artilharia da Inglaterra. Os dois também têm uma assistência no torneio.

O meia-atacante destacou ainda o empenho dos jogadores ingleses na partida.

"Foi uma demonstração de muita perseverança e garra. Mesmo quando as coisas não estavam a nosso favor, conseguimos encontrar uma maneira de vencer. Demos tudo o que tínhamos. Todos estavam dispostos a dar o máximo para conquistar esta vitória."

Com a classificação, a Inglaterra volta às semifinais da Copa do Mundo após oito anos. A seleção havia alcançado a mesma fase em 2018, na Rússia, quando foi eliminada pela Croácia.

A vitória mantém viva a chance de conquistar um novo título mundial. Os ingleses levantaram a taça pela única vez em 1966, na Copa disputada em casa.

A Noruega se despediu do Mundial com a melhor campanha de sua história. Até então, a seleção nórdica havia chegado, no máximo, às oitavas de final.