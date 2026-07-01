Bélgica tem reação incrível, vence Senegal na prorrogação e vai às oitavas
(UOL/FOLHAPRESS) - A Bélgica estava sendo eliminada por Senegal até os 43 minutos do segundo tempo, mas conseguiu empatar de maneira heroica em Seattle e, na prorrogação, venceu por 3 a 2 para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo.
Lukaku e Tielemans marcaram os gols salvadores da Bélgica aos 40 e 43 minutos, respectivamente. Antes, Senegal tinha controle quase total da partida e vencia por 2 a 0, com gols de Diarra e Ismaila Sarr.
Na prorrogação, Tielemans marcou mais um e conseguiu a virada para os belgas. Aos 11 minutos do segundo tempo, o próprio capitão da Bélgica sofreu a penalidade e cobrou no ângulo para fazer 3 a 2.
A Bélgica, que segue evita outra queda precoce e segue viva na disputa da Copa, aguarda por seu adversário nas oitavas de final, que sairá do duelo entre Estados Unidos x Bósnia, ainda nesta quarta-feira (01), às 21h (de Brasília). Os belgas vão em busca de uma vaga nas quartas na próxima segunda-feira (6), às 21h.
FIM DA GERAÇÃO BELGA? AINDA NÃO
Com os últimos nomes da chamada "geração belga" possivelmente disputando sua última Copa do Mundo, a Bélgica quase teve outra eliminação precoce em 2022, caíram na fase de grupos. Mas os gols salvadores de Lukaku e Tielemans, já na reta final da partida, deram a sobrevida para a seleção europeia, que conseguiu a classificação na prorrogação.
Com a vaga, nomes como De Bruyne, Courtois e o próprio Lukaku todos entre 33 e 35 anos de idade seguem vivos na disputa de seu último Mundial, buscando fechar com chave de ouro a era da geração belga, que surgiu na Copa de 2014 e teve seu auge com o 3º lugar em 2018.
COMO FOI O JOGO
Os primeiros minutos da partida foram travados e, depois de uma primeira finalização da Bélgica, Senegal passou a controlar as ações e perdeu uma grande chance. Após cruzamento da esquerda, Courtois se esticou para dar um tapa na bola, mas a deixou no pé de Ismaila Sarr o atacante senegalês se desequilibrou e, com o gol aberto, acertou o pé da trave. Depois, Idrissa Gueye pegou a sobra de um cruzamento, mas mandou em cima de Courtois.
Senegal continuou levando mais perigo e abriu o placar aos 24 minutos. Depois dos senegaleses trabalharem a bola na frente da área belga, Mané recebeu na esquerda e cruzou para Sarr carimbar a trave outra vez no rebote, Diarra aproveitou Courtois caído e balançou as redes: 1 a 0.
Após a pausa para hidratação, a Bélgica se soltou na partida, mas só foi levar perigo na reta final do primeiro tempo. De Bruyne recebeu lançamento longo, dominou e achou Doku, que tentou cruzar, viu a bola pegar na defesa e quase surpreender o goleiro Diaw. Depois, De Bruyne cobrou escanteio rasteiro para De Cuyper que, de fora da área, exigiu ótima defesa do arqueiro senegalês.
Na volta do intervalo, Senegal ampliou o placar. Depois de um primeiro chute perigoso de Diarra, Ismaila Sarr que já tinha mandado duas bolas na trave recebeu ótimo lançamento de Niakhaté, dominou nas costas da marcação e acertou um foguete indefensável para Courtois, aos 5 minutos: 2 a 0. Após o gol, a Bélgica tentou pressionar, mas a melhor chance foi com chute para fora de Tielemans.
Durante a pausa para hidratação, Trossard e Tielemans discutiram em campo, demonstrando a desorganização dos belgas. Depois, a Bélgica passou a pressionar pelo empate, enquanto Senegal jogava pelo contra-ataque. Pelo lado dos europeus, Lukebakio tentou chute colocado e levou muito perigo. Já pelos senegaleses, Mané teve a chance para fazer 3 a 0, mas parou em Courtois.
Quando a eliminação da Bélgica parecia encaminhada, Lukaku e Tielemans mantiveram os belgas vivos no jogo com dois gols em três minutos. Aos 40, o camisa 9 recebeu cruzamento rasteiro de Meunier, tomou à frente do defensor e fez 2 a 1. Em seguida, Trossard mandou para a área, o goleiro Diaw saiu mal do gol, e Tielemans acertou a cabeçada milagrosa: 2 a 2.
PRORROGAÇÃO
No tempo extra, Senegal teve a chance para voltar à frente do placar com Mbaye, mas a Bélgica teve um pênalti para garantir sua classificação. Já aos 11 minutos do segundo tempo, Diego Moreira cruzou rasteiro, e Camara acertou Tielemans. Após revisão do VAR, o árbitro marcou penalidade na cobrança, o próprio Tielemans fez 3 a 2 e classificou os belgas.
BÉLGICA
Courtois; Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper (Meunier); Vanaken (Diego Moreira) e Tielemans; Jérémy Doku (Lukebakio), Kevin De Bruyne (Raskin) e Leandro Trossard (Onana); De Ketelaere (Lukaku). T.: Rudi Garcia.
SENEGAL
Diaw; Diatta, Pathé Ciss, Niakhaté e Jakobs (E. Diouf); Idrissa Gueye (Bara Ndiaye), Pape Gueye (Camara) e Diarra (Pape Sarr); Ndiaye (Mbaye), Ismaila Sarr e Sadio Mané (Jackson). T.: Pape Thiaw.
Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)
Árbitro: Said Martinez (HON)
Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)VAR: Guillermo Pacheco (MEX)Gols: Lukaku (40'/2ºT) e Tielemans (43'/2ºT e 19'/2ºT PRO) (BEL); Diarra (24'/1ºT) e Ismaila Sarr (5'/2ºT) (SEN)
Cartões amarelos: Mechele (BEL); Camara (SEN)