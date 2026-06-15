Bélgica renova sua geração em estreia contra o Egito, de Salah

(UOL/FOLHAPRESS) - Bélgico e Egito estreiam nesta segunda-feira (15), em confronto válido pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, a partir das 16h (de Brasília), no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. O jogo abre o grupo G que também conta com Irã e Nova Zelândia. A partida terá transmissão da Globo, GeTV, SporTV e CazéTV.

Confira três motivos para acompanhar Bélgica x Egito:

A ÚLTIMA COPA DE CRAQUES

Jogadores belgas e egípcios que estarão em campo podem estar vivendo sua última Copa. O encontro coloca frente a frente grandes craques do futebol internacional, mas que com idades avançadas para chegar a uma próxima edição.

A geração belga que eliminou o Brasil em 2018, por exemplo, pode se despedir de vez. O goleiro Courtois tem 34 anos, o volante Witsel, 37, o meia De Bruyne, 34, e o atacante Lukaku, 33. Do lado egípcio, o atacante Mo Salah é outro que pode jogar sua última Copa, com 34 anos.

UMA NOVA GERAÇÃO BELGA

A Bélgica tenta renovar sua geração e se manter entre as principais seleções da Copa. Após o terceiro lugar no Mundial de 2018 e a eliminação precoce na fase de grupos em 22, a badalada geração belga inicia uma transição e começa a testar atletas mais jovens.

Este é o cenário para muitos jovens do elenco belga: o goleiro Lammens (Manchester United), os defensores Seys (Brugge), Debast (Sporting) e De Cuyper (Brighton) e os meias Diego Moreira (Strasbourg), Doku (City) e De Ketelaere (Atalanta).

40 ANOS DE TABU

A Bélgica não perde uma estreia de Copa desde 1986. Na ocasião, iniciou sua campanha perdendo por 2 a 1 para o Mexíco, seleção que era anfitriã do torneio.

Desde então, foram sete participações belgas em Mundiais e nenhum tropeço nas estreias: 5 vitórias e 2 empates. Ainda antes de 1986, a Bélgica também começou bem as campanhas de 1954, 1970 e 1982.

Confira abaixo as últimas estreias da Bélgica em Copas do Mundo:

Bélgica 1 x 0 Canadá (2022)

Bélgica 3 x 0 Panamá (2018)

Bélgica 2 x 1 Argélia (2014)

Bélgica 2 x 2 Japão (2002)

Bélgica 0 x 0 Holanda (1998)

Bélgica 1 x 0 Marrocos (1994)

Bélgica 2 x 0 Coreia do Sul (1990)

Bélgica 1 x 2 México (1986)