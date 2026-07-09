Bélgica reclama com Fifa e muda local de treinos antes das quartas

(UOL/FOLHAPRESS) - A seleção belga pediu à Fifa para mudar o local de treinamento em Los Angeles antes do jogo contra a Espanha, nas quartas de final da Copa do Mundo, alegando más condições do gramado.

O QUE ACONTECEU

Seleção belga começaria a treinar na Loyola Marymount University (LMU). Após inspeção inicial, a Real Federação Belga de Futebol (RBFA, na sigla original) disse, em comunicado, que o campo "não atendia aos padrões mínimos para uma sessão de treinos".

Fifa permitiu que os belgas mudassem o local de treino. Agora, a preparação será na cidade de Carson, nas instalações do LA Galaxy, time que disputa a MLS.

Bélgica e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). O duelo é no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA).

FIFA X BÉLGICA

Fifa anulou suspensão de Balogun para o duelo contra a Bélgica, nas oitavas de final. O jogador foi expulso na segunda fase, contra a Bósnia e Herzegovina.

Presidente Donald Trump, dos EUA, elogiou a Fifa pela decisão, dizendo que a entidade tomou a decisão correta. Mais tarde, ele e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, admitiram que houve um telefonema sobre o assunto.