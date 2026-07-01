Bélgica, pior líder na fase de grupos, enfrenta Senegal, pior dos melhores terceiros, na fase de 32 da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bélgica, o pior primeiro colocado da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, e Senegal, que se classificou como um dos oito melhores terceiros colocados (o pior entre eles), enfrentam-se na fase de 32 seleções nesta quarta-feira (1º), às 17h, em Seattle.

A Bélgica conquistou o primeiro lugar do Grupo G com 5 pontos a pontuação mais baixa de um líder nesta edição. Os outros integrantes do grupo eram Egito, Irã e Nova Zelândia.

Com 3 pontos, Senegal, no Grupo I, passou com uma das vagas ofertadas nesta Copa aos oito melhores terceiros colocados. Seus rivais de grupo eram muito mais desafiadores: França e Noruega, além do Iraque.

Na fase de grupos, os números das duas seleções são parecidos. Fizeram o mesmo número de desarmes (42), praticamente empataram em passes bem-sucedidos (Bélgica: 1.386; Senegal: 1.377) e, na terceira rodada, balançaram a rede de seus rivais cinco vezes (Bélgica 5 x 1 Nova Zelândia; Senegal 5 x 0 Iraque).

A seleção africana perdeu para os dois europeus que enfrentou na primeira fase. Contra a França, por 3 a 1. Para a Noruega, a derrota foi de 3 a 2.

A Bélgica, que só superou a Nova Zelândia, empatou com o Egito, por 1 a 1, e com o Irã, sem gols.

Atualmente, o Senegal é a segunda seleção africana mais bem classificada no ranking da Fifa, na 18ª posição, atrás apenas de Marrocos, a sexta. A Bélgica ocupa o 10º lugar.

Depois de viajar a Londres durante a fase de grupos para ver o nascimento de seu filho, o ponta belga Jérémy Doku estará disponível novamente para compor a equipe de Rudi Garcia.

O zagueiro Zeno Debast, lesionado desde o início da competição, treinou com o time, mas ainda é dúvida para o confronto contra o Senegal.

Em entrevista a jornalistas, Debast elogiou os adversários da fase de 32.

"Senegal é uma boa equipe. Provou isso com a conquista da Copa das Nações Africanas. Mas, quando estamos no nosso melhor nível, certamente devemos mostrar do que somos capazes", disse o jogador do Sporting (Portugal).

No lado do Senegal, o maior desfalque é o goleiro Édouard Mendy, que lesionou o joelho esquerdo contra a Noruega, na segunda rodada da fase de grupos. Mory Diaw, que o substituiu desde então, deve começar a partida contra a Bélgica.

Esta é a primeira vez que as duas seleções se enfrentam. O vencedor do confronto enfrenta Estados Unidos ou Bósnia e Herzegovina, que jogariam nesta quarta, às 21h, em San Francisco.

BÉLGICA X SENEGAL

Seattle, quarta-feira (1º), 17h

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