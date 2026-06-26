Bélgica busca, contra a Nova Zelândia, ficar no torneio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A talentosa geração belga enfrenta um teste na última rodada do embolado Grupo G, cujo vencedor duelará na fase de 32 contra um terceiro colocado da fase inicial da Copa.

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku entram em campo contra a Nova Zelândia à 0h deste sábado (27) tentando afastar as dúvidas sobre uma seleção distante de seus melhores momentos.

A Bélgica está em terceiro lugar, com 2 pontos, e enfrenta a Nova Zelândia, que soma um. Uma vitória praticamente garante a classificação ao vencedor. O empate, por outro lado, dificulta a situação das duas equipes.

A Nova Zelândia, lanterna do grupo, sofreu virada para o Egito, de Mohamed Salah, na última rodada. Na estreia, empatou com o Irã depois de estar duas vezes à frente no placar. O meio-campista Just marcou 2 dos 3 gols da seleção neozelandesa na competição e é a principal esperança da equipe na luta pela classificação.

Uma vitória pode levar o país da Oceania à segunda colocação da chave, a depender da combinação de resultados. A seleção também pode entrar na disputa por uma das oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados.

Tanto Egito quanto Irã já disputaram outras edições da Copa do Mundo, mas nunca avançaram da fase de grupos. As seleções se enfrentam à 0h deste sábado, em Seattle.

O Egito está mais próximo de atingir esse objetivo. Os africanos lideram o Grupo G, com 4 pontos, e joga pelo empate.

O Irã tenta avançar após dois empates e uma participação no Mundial marcada por polêmicas. A seleção foi obrigada a viajar de sua base no México para os Estados Unidos menos de um dia antes do início das partidas anteriores e a retornar após cada jogo.

Na estreia, o técnico iranino Amir Ghalenoei afirmou que sua equipe estava sendo oprimida no torneio.

NOVA ZELÂNDIA x BÉLGICA

Sáb. (27), à 0h, BC Place de Vancouver (Canadá)

Na TV: CazéTV

EGITO X IRÃ

Sáb. (27), à 0h, no Lumen Field (EUA)

Na TV: CazéTV