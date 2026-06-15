Bayern de Munique acerta contratação de Saibari, autor do gol do Marrocos contra o Brasil, diz site
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique acertou a contratação do atacante marroquino Ismael Saibari nesta segunda-feira (15). A informação é do The Athletic, plataforma de jornalismo esportivo do The New York Times.
Saibari marcou o gol da seleção de Marrocos contra o Brasil no sábado (13), na partida de estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo. O atacante abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, após receber passe no meio da defesa brasileira e encobrir o goleiro Alisson. O confronto terminou empatado em 1 a 1. Vinicius Junior igualou o marcador ainda no primeiro tempo.
O marroquino jogou a última temporada pelo PSV, da Holanda. Fez 15 gols e deu 8 assistências em 27 jogos. Seu clube foi campeão nacional pela 27ª vez.
De acordo com o The Athletic, não há informações sobre os valores da transferência, e o acordo ainda depende de exames médicos. Segundo o jornalista esportivo Fabrizio Romano, conhecido pela atuação no mercado de transações, a negociação foi fechada por 55 milhões (R$ 323 milhões).
Se confirmada a operação, o marroquino integrará o elenco do atual campeão do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. O Bayern, treinado por Vincent Kompany, liberou o meio-campista Leon Goretzka e o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro ao final da última temporada.
Saibari é considerado versátil e pode atuar como meio-campista, ponta esquerda ou centroavante. No Mundial, ele é a opção mais avançada do técnico Mohamed Ouahbi.
Filho de marroquinos, Saibari nasceu em Terrassa, na Espanha, e cresceu na Bélgica, onde começou a carreira. Foi para a Holanda após receber uma proposta do PSV, ainda nas categorias de base.
Ele deve voltar a campo no confronto entre Marrocos e Escócia na sexta-feira (19), às 19h, na segunda rodada da Copa do Mundo.