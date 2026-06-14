Bandeirões verde e amarelo dominam 'fan fest' paulista na estreia do Brasil na Copa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três grandes bandeirões nas cores verde e amarela --com 25 m cada-- tomaram o salão do Mercado Pago Hall, em São Paulo, de ponta a ponta no momento em que o Brasil entrou em campo para enfrentar o Marrocos neste sábado (13). O jogo de estreia da seleção canarinho contra o Marrocos, nos Estados Unidos, foi exibido em "fan fest" no espaço de eventos da Arena Pacaembu.
A festa começou antes do apito inicial com set do DJ Puff e show de pagode do cantor Salgadinho. O evento, que também transmitirá os próximos confrontos do Brasil na fase de grupos, é promovido pela Betano, mas não é chancelado pela Fifa.
Além dos bandeirões que cruzavam o salão, torcedores usavam chapéus, bandanas e bonés nas cores da seleção. Muitos também amarraram bandeiras nos ombros, como capas.
A reportagem conversou com fãs que aguardavam o início do jogo no local.
"Eu tô muito feliz e animada para a Copa. Quero que o Brasil chegue até a semi, pelo menos. Nunca vi a seleção ser campeã. Vai ser especial. Talvez o hexa venha", disse Gabrielle Resende, 24.
Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Confira todas as estatísticas de Brasil x Marrocos Outro fã que nunca viu a conquista da taça pela seleção brasileira é Guilherme Albukerque Moreno, 11. O jovem chegou ao evento com uma camisa azul do Brasil e carregava a bandeira nacional.
"O jogo deve ser um pouco equilibrado. Acho que no segundo tempo o Brasil pode se dar melhor ter um gol de vantagem. Então, 2 a 1 Brasil, e Brasil ganha com gol de Endrick", comentou.
Luzes verdes e amarelas piscaram no palco ao fim hino nacional terminou. A contagem regressiva para o início da partida foi acompanhada por gritos e aplausos.
Ismael Saibari, do Marrocos, abriu o placar aos 21min. O gol foi recebido com incredulidade e indignação na pista, que silenciou por alguns instantes.
O gol de empate veio com Vinicius Jr., aos 32min, ainda no primeiro tempo. A torcida acompanhou a reação brasileira com gritos de "vai, vai" a cada avanço ofensivo, enquanto o som das vuvuzelas ecoava pelo salão mesmo quando a bola circulava pelo meio-campo.
O placar permaneceu em 1 a 1 até o fim dos acréscimos no segundo tempo. Nos minutos finais, as defesas de Alisson foram muito celebradas pelos torcedores, que alternavam entre apreensão e alívio a cada investida marroquina.
A bateria da Mocidade Alegre deu continuidade à programação, que se estende até à meia-noite. O grupo começou sua apresentação por volta das 21h05.
"Se não deu para festejar a vitória de hoje, a gente festeja com a campeã do Carnaval", disse um dos músicos ao subir no palco.
Segundo a organização, o evento reuniu cerca de 5.000 pessoas. Os ingressos foram vendidos com valores de R$ 80 a R$ 140 na modalidade inteira.