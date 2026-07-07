Balogun é escalado como titular dos EUA contra a Bélgica
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Balogun foi confirmado na equipe titular dos Estados Unidos para enfrentar a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (6).
Com isso, o técnico argentino Maurício Pochettino repete a mesma formação que derrotou a Bósnia por 2 a 0, com Freese, Freeman, Richards e Ream; Dest, McKennie, Adams, Tillman e Robinson; Pulisic e Balogun.
Na partida da fase de 32, o atacante americano Balogun fez o primeiro gol diante da equipe. No entanto, no início do segundo tempo foi expulso pelo brasileiro Raphael Claus, atendendo a chamado do VAR, comandado pelo venezuelando Juan Soto.
Na véspera da partida contra os belgas, a Fifa retirou a suspensão automática do atacante. Donald Trump disse posteriormente que ligou pessoalmente para Gianni Infantino, pedindo para a suspensão ser revista -e classificando o juiz brasileiro como "um tanto suspeito".
A Bélgica foi escalada com alterações. Astros como De Bruyne, Lukaku e Doku ficaram no banco. O time titular ficou com Courtois, Mechele, De Cuyper, Castagne e Ngoy; Tielemans, Raskin e Onana; Trossard, Lukebakio e De Ketelaere.