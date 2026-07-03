Avaliado em 10% de Yamal, Oyarzabal carrega a Espanha na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das favoritas ao título, a seleção espanhola encontra sua verdadeira força na Copa do Mundo em um herói discreto, fiel às suas origens e avesso ao glamour. Mikel Oyarzabal, o artilheiro isolado da Fúria no Mundial com quatro gols, desafia a lógica do mercado da bola e prova que o rendimento em campo nem sempre acompanha as cifras absurdas.

Segundo o site Transfermarkt, o atacante está avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 149,16 milhões). O valor representa pouco mais de 10% da avaliação do badalado Lamine Yamal, a joia do Barcelona e jogador mais valorizado do elenco espanhol, cotado em 200 milhões de euros (R$ 1,19 bilhão).

No entanto, no desempenho da Copa, as tabelas se invertem: enquanto a estrela do Barça balançou as redes apenas uma vez e não apresentou o futebol aguardado pela crítica e torcida, o jogador da Real Sociedad marcou quatro vezes e tem sido o grande artilheiro da Fúria.

O ANTÍDOTO AO GLAMOUR: UMA DÉCADA DE FIDELIDADE

Diferentemente da maioria dos atacantes de elite que buscam o topo do futebol espanhol em Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid, Oyarzabal construiu sua fortaleza longe dos holofotes da capital ou da Catalunha. Cria da Real Sociedad e nascido em Eibar, cidade que pertence ao País Basco, ele defende o clube de San Sebastián há uma década. Sem a badalação da mídia global, ele transformou a regularidade e o espírito coletivo em suas marcas registradas.

Espero não precisar marcar mais nenhum gol (na Copa), embora isso ainda seja motivo de comemoração. Não me importo em ser o artilheiro. O que me importa é ter a família aqui, e o mais importante é o nosso objetivo comumOyarzabal

Essa ausência de 'grife' esconde um jogador de grande nível internacional. Herói do título da Eurocopa em 2024 quando marcou o gol que garantiu a taça para a Espanha, Oyarzabal já soma 57 partidas, 29 gols e 12 assistências vestindo a camisa da seleção nacional. Aos 29 anos, ele é o sexto maior artilheiro da história do país, superando nomes históricos como Fernando Hierro, Fernando Morientes e Emilio Butragueño.

VERSATILIDADE E INTELIGÊNCIA TÁTICA

O sucesso de Oyarzabal nesta Copa do Mundo não é obra do acaso, mas sim fruto de um estilo de jogo extremamente inteligente e versátil. Por isso, ele está apto a cumprir diferentes funções, dependendo do estilo de jogo determinado pelo técnico Luis de la Fuente.

Com a Espanha nas oitavas de final para enfrentar Portugal, Oyarzabal destacou a força da equipe em busca de mais um título importante no cenário internacional, independentemente do herói em campo.

Que venham mais dias em que mostremos a nossa melhor versão. Ao longo dos anos, demos às pessoas motivos para acreditar e confiar em nós, porque sempre competimosdestaca Oyarzabal