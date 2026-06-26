Auxiliar da França confirma volta de Deschamps após morte da mãe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Auxiliar que comandou a França no jogo contra a Noruega nesta sexta-feira (26), Guy Stéphan confirmou o retorno do técnico Didier Deschamps à delegação neste sábado (27).

O treinador foi liberado para ir à França para o velório da mãe, que morreu nesta semana. Após a vitória por 4 a 1, o auxiliar disse que o elenco está ansioso para rever Deschamps.

"Tenho um grande pensamento para o Didier, que vai se juntar a nós amanhã. Estamos ansiosos para revê-lo. Sobre a partida, acho que fizemos o que era necessário. Sentimos muito prazer em jogar, houve muita intensidade, acelerações e muitas chances de gol (...). São coisas muito positivas, e precisamos manter isso", disse Stéphan, na saída de campo.

A França terminou como líder do Grupo I e 100% de aproveitamento. Agora, aguarda a definição do terceiro colocado que a enfrentará na próxima terça-feira (30), às 18h, em Nova Jersey (EUA).

Stéphan ressaltou que a França pode comemorar o resultado contra a Noruega. A partida teve três gols marcados por Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain.

"Quanto mais avançarmos na competição, mais fortes serão os adversários. A Noruega não estava com sua equipe principal. Precisamos permanecer atentos. Podemos ficar felizes e aproveitar este momento. Amanhã voltaremos ao trabalho com o Didier", disse ainda Stéphan.