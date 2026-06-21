Autor do único gol contra para o Brasil em Copa, escocês levou mais de duas décadas para rever lance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao anotar dois gols sobre o Haiti, Matheus Cunha se tornou o 87º jogador a marcar um gol para a seleção brasileira em Copas do Mundo.

No total, o time nacional marcou 241 em Copas, e somente um deles foi um gol contra.

O autor desse gol foi justamente um escocês, que revelou recentemente a um podcast britânico que levou mais de 20 anos para rever o gol.

A Escócia é a próxima adversária da equipe de Carlo Ancelotti. Jogarão na quarta-feira (24), em Miami, pela terceira rodada da fase de grupos. O Brasil precisa de um empate para avançar sem depender de resultados.

O jogo foi o de abertura da Copa de 1998, dia 10 de junho, no Stade de France, em Saint-Denis. Na época, quem abria o torneio era o então campeão.

Aquele era o quarto duelo entre os países em uma Copa. Nos três primeiros, sempre pela fase de grupos, o time nacional havia empatado o primeiro (0 a 0, na Alemanha-1974) e vencido os outros dois (4 a 1, na Espanha-1982, e 1 a 0, na Itália-1990).

O Brasil começou bem com um gol de cabeça, aos 5 minutos, de César Sampaio. Mas o mesmo Sampaio cometeu um pênalti aos 38 minutos da primeira etapa sobre Gallagher, que Collins bateu, superando Taffarel.

No segundo tempo, o Brasil, de Zagallo, estava dominando o jogo até que, aos 29 minutos, Dunga, da intermediária ofensiva, lançou Cafu dentro da área. Ele foi mais rápido que Durie e chutou para o gol.

O goleiro Jim Leighton defendeu com o peito e, no rebote, na risca da pequena área, a bola bateu no ombro de Tom Boyd e entrou: 2 a 1 para a seleção brasileira, placar final.

"Não revi o lance até um, dois anos atrás. Não conseguia enfrentar isso", afirmou Boyd recentemente ao podcast Let Me Be Frank. "Mas, quando olho com mais detalhe, eu acho que não podia fazer nada."

O ex-zagueiro, hoje com 60 anos, lembrou ainda que em sua cola, dentro da área, estava o atacante Ronaldo, então um dos grandes astros do futebol mundial e camisa 9 do Brasil.

Boyd foi um dos principais jogadores da Escócia nos anos 1990. Defendeu o país em 72 oportunidades, jogando a Eurocopa de 1992 e 1996, além da Copa de 1998. O Mundial da França, aliás, havia sido o último do país até o deste ano.

Em clubes, ele defendeu os escoceses Motherwell e Celtic. Na Inglaterra, o Chelsea. Faz parte do Hall da Fama do futebol escocês.

Com o gol contra, Boyd está na lista de artilheiros do Brasil, com 34 atletas que fizeram um gol pela seleção. Entre eles, Zito, Juninho Pernambucano, Raí, Nilton Santos e Carlos Alberto.

Ronaldo Fenômeno lidera o ranking brasileiro com 15 gols, três a mais que Pelé.

Dos jogadores que estão na Copa de 2026, o atacante Neymar está em primeiro, com oito gols. Depois dele aparece Vini Jr., que soma três após marcar um gol no empate por 1 a 1 com o Marrocos e outro nos 3 a 0 sobre o Haiti.