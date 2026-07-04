Autor de golaço de Cabo Verde sofreu por Vini Jr e homenageou namorada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O histórico duelo entre Cabo Verde e Argentina marcou um dos episódios mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026. O ápice do confronto em Miami veio no primeiro tempo da prorrogação, aos 13 minutos, com um gol espetacular de Sidny Lopes Cabral.

O lateral acertou um chute indefensável no ângulo do goleiro Dibu Martínez, fazendo a torcida africana explodir no estádio e correndo para comemorar na arquibancada diretamente nos braços da namorada Jayley da Cruz, que definiu o momento: "Muito orgulhosa".

Apesar da eliminação de Cabo Verde contra os atuais campeões mundiais, o gol antológico serviu para apagar a frustração de uma temporada conturbada no futebol europeu. Defendendo as cores do Benfica, Sidny envolveu-se em uma polêmica com a própria torcida por causa de um pedido de camisa a Vinicius Júnior, do Real Madrid.

A POLÊMICA EM MADRI E A FÚRIA DOS TORCEDORES

O episódio aconteceu no confronto da fase de playoffs da Liga dos Campeões, após a derrota do Benfica por 2 a 1 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Ao apito final, o lateral cabo-verdiano se aproximou de Vini Jr. para pedir a camisa do brasileiro, mas a troca não ocorreu no gramado: segundo a imprensa portuguesa, ficou combinado de ser realizada no túnel de acesso aos vestiários.

O clima em torno do confronto europeu já era de extrema tensão devido ao jogo de ida, realizado em Lisboa. Naquela partida, Vini Jr. não apenas foi o protagonista em campo, mas acusou o meio-campista argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, de racismo.

O argentino acabou suspenso provisoriamente pela Uefa e desfalcou o time português no jogo de volta em Madri, inflamando ainda mais os ânimos dos torcedores.

O gesto de Sidny Lopes Cabral com Vini Jr. revoltou os torcedores do Benfica, que consideraram a atitude desrespeitosa. O atleta viu suas redes sociais invadidas com protestos pesados e exigências de sua saída imediata do clube. Diante do ataque virtual, foi obrigado a bloquear os comentários nos seus perfis.

DESCULPAS E RECUO NOS VESTIÁRIOS

Sidny, porém, nem sequer ficou com a camisa do brasileiro. Ele percebeu o impacto negativo assim que chegou ao vestiário e notou que o pedido traria sérios problemas internos e com a arquibancada. O lateral optou por recuar, pediu desculpas publicamente e afirmou que em nenhum momento "quis ser desrespeitoso" com a instituição.

CONSEQUÊNCIAS DO CASO

O episódio entre Prestianni e Vinícius Júnior abriu um precedente importante na regulamentação de competições da Fifa. Após o argentino cobrir a boca para falar com o brasileiro, a entidade instituiu uma nova diretriz de arbitragem: qualquer atleta que repetir o ato será expulso de campo.

FUTURO NO FUTEBOL TURCO

Pouco aproveitado em Portugal, Sidny Lopes Cabral deixou o Benfica depois de apenas 12 jogos. Valorizado pela surpreendente participação de Cabo Verde na Copa do Mundo, o jogador irá defender o Trabzonspor, da Turquia, na temporada 2026/27.