Autor de gol do Japão foi preso por agressão sexual, mas foi inocentado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil largou atrás no duelo decisivo contra o Japão. O gol adversário foi marcado por Kaishu Sano, jogador que já foi preso por agressão sexual.

Sano foi preso em 2024 pela polícia japonesa após ter agredido sexualmente uma mulher. O episódio aconteceu em um hotel na capital Tóquio e o jogador ficou detido por 11 dias. Após investigação, Sano foi liberado pelas autoridades sem condenação e pode retornar à carreira em campo.

O atleta havia acabado se transferir do futebol japonês para o Mainz, da Alemanha, quando o episódio ocorreu. Atualmente, Sano segue como jogador da equipe alemã.

No ano seguinte, em 2025, o técnico Moriyasu convocou Sano e comentou sobre a situação do jogador: "Conversei com ele pessoalmente e senti que ele está verdadeiramente arrependido".

"Perguntei a mim mesmo se deveríamos simplesmente excluir alguém da sociedade ou do mundo do futebol por ter cometido um erro. Decidi que seria melhor, como uma família, oferecer a ele uma oportunidade de recomeçar", disse Moriyasu, técnico do Japão, em coletiva.

A convocação também rendeu um pedido de desculpas do jogador de forma pública, em coletiva já representando a equipe nacional.

"Peço sinceras desculpas por ter causado transtornos e preocupações a tantas pessoas por causa das minhas ações. Daqui para frente, pretendo continuar demonstrando, por meio das minhas atitudes, palavras e tudo o que eu puder fazer, meu comprometimento, além de contribuir para a sociedade também fora dos gramados", afirmou Sano, em 2025.

O gol de Sano aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. O Japão roubou a bola no meio-campo após passe errado de Danilo, na direita. O meia japonês carregou até a entrada da área e chutou forte, cruzado, abrindo o placar.