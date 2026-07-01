Autor de gol da RD Congo nunca jogou 1ª divisão e entrou na seleção em 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Brian Cipenga marcou nesta quarta (1) contra a Inglaterra e seu gol vai eliminando os europeus. Até chegar aqui, o jogador passou por um time a cada temporada por seis e ganhou sua primeira oportunidade pela seleção em 2025.

Cipenga abriu o placar contra a Inglaterra no começo do jogo. Com apenas seis minutos de jogo, o atacante recebeu lançamento e, na ponta esquerda, chutou no canto de Pickford para fazer 1 a 0 em Atlanta.

Esse foi seu primeiro gol pela seleção. Sua primeira convocação para a equipe nacional da RD Congo foi em outubro do ano passado e, justamente hoje, contra uma das seleções candidatas ao título, ele marca pela primeira vez com o uniforme da seleção, após 10 jogos.

Nascido em Kinshasa, mudou-se para Portugal na juventude. Nascido na capital da RD Congo, o atacante partiu para Portugal ainda jovem e na temporada 2017/18, com 19 anos de idade, virou profissional pelo Boavista B.

Jogador se desenvolveu nas divisões inferiores do futebol português. Cipenga ficou em Portugal até o final da temporada 2023/24, passando por seis equipes diferentes, uma por temporada. Foram elas: Freamunde, Familicão (sub-23), Ideal, Anadia, Vilaverde, todos na terceira divisão, e Paços de Ferreira, na segunda divisão.

Cipenga atualmente joga na Espanha. No meio de 2024, ele foi contratado pelo Castellón, time da segunda divisão espanhola, e passou duas temporadas, com nove gols no total. Agora, ele passará a jogar no Almería, que também está na LaLiga 2.