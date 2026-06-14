Austrália segura intenso ímpeto turco, surpreende e vence por 2 a 0 na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem achava que a Turquia dominaria a Austrália só por ter mais tradição no futebol foi surpreendido na madrugada deste domingo (14) com a derrota por 2 a 0 no estádio BC Place, em Vancouver, Canadá.

Os turcos realmente tiveram muito mais ações no ataque (29 chutes a gol contra 9), levando perigo ao goleiro Beach, mas os australianos demonstraram que não possuem um time tão frágil como era no passado.

Com uma defesa bem postada para segurar o rival e jogadores rápidos no meio de campo e no ataque, a seleção da Oceania também levou perigo ao goleiro Cakir, principalmente, em contra-ataques.

E foi numa dessas jogadas, aos 26min de jogo, que Bos, do campo de defesa, lançou para Irankunda nas costas da zaga turca. O atacante deu um drible da vaca em Demiral e bateu com frieza na saída de Cakir, rasteiro no canto direito.

O gol fez a Turquia acelerar ainda mais as jogadas para tentar o empate, mas todas as chances foram perdidas: algumas finalizações para fora, outras bloqueadas pela defesa e poucas defendidas por Beach.

Aos 29min, Bardakci carimbou a trave australiana, após Beach desviar a bola com a ponta dos dedos.

Com o aumento da pressão turca, os australianos aproveitaram as falhas do oponente para tentar ampliar e Irankunda, de 20 anos, que é filho de pais do Burundi e nascido em um campo de refugiados na Tanzânia, quase marcou o segundo aos 44min, mas o goleiro salvou.

O segundo tempo começou com as duas seleções em alta voltagem, igual ao primeiro. Os australianos até tentaram mais jogadas de ataque, não apenas esperando contra-ataques.

E quando a pressão turca sufocava o rival, com um chute seguido ao outro, a Austrália marcou o segundo gol aos 29min, com o volante Metcalfe. Ele pegou a bola no meio de campo, carregou até perto da área e finalizou rasteiro de canhota, no canto esquerdo, sem defesa para Çakir.

Na sequência, Beach salvou de novo sua equipe ao defender um chute de Akturkoglu de dentro da pequena área. Ele já havia feito uma defesa difícil em cobrança de falta de Arda Güler.

Com o choque ao levar o segundo gol, os turcos partiram para o desespero, mas a defesa australiana continuou impecável e segurou o ímpeto rival até o apito final.

Com o resultado, o grupo D tem os Estados Unidos na liderança com 3 pontos e 3 de saldo de gols, à frente da Austrália, com 3 pontos e 2 de saldo. A Turquia fica em terceiro e Paraguai, em quarto, ambos zerados.