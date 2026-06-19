Austrália e anfitriões EUA abrem a segunda rodada do Grupo D

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As seleções de Estados Unidos e Austrália abrem a segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília).

Quem vencer o duelo assume a liderança isolada e fica a um empate de garantir uma vaga na próxima fase da competição, que terá 32 equipes pela primeira vez.

Os anfitriões chegam confiantes para o confronto contra os Socceroos depois da goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai, no jogo de abertura do grupo. O atacante Folarin Balogun marcou duas vezes e deve ser mantido no time principal que entrará em campo em Seattle, nos Estados Unidos.

O outro jogo do Grupo D acontece à meia-noite deste sábado (20). Turquia e Paraguai entram em campo em São Francisco, na Califórnia, pressionados pela necessidade de uma vitória para ir à próxima fase do mundial. As duas equipes ainda não pontuaram na Copa, mas os turcos têm melhor saldo de gol. Gabriel Serpa