Austrália agradece retranca, avança com empate, e Paraguai aguarda vaga

(UOL/FOLHAPRESS) - Paraguai e Austrália empataram por 0 a 0 nesta sexta-feira (26), em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela última rodada do grupo D da Copa do Mundo. Com o resultado, a Austrália avança para a segunda fase, enquanto o Paraguai ainda aguarda para ver se terminará como um dos melhores terceiros colocados  nesse momento, o Paraguai avançaria, mas pegaria a Alemanha na próxima fase.

Chamou atenção na partida a falta de senso de urgência do Paraguai, que já começou a rodada na terceira posição, atrás da Austrália. Mesmo assim, a seleção do técnico Gustavo Alfaro entrou com uma forte retranca, com cinco jogadores na linha de defesa, o que era bom para as pretensões australianas. Se tomasse um golzinho, o Paraguai poderia dar adeus à Copa.

Com o empate, a Austrália termina a primeira fase em 2º lugar com 4 pontos, atrás do líder EUA. Os Kangaroos vão para a próxima fase e enfrentarão o 2º colocado do grupo G, que no momento é o Irã.

Já o Paraguai fica com os mesmos 4 pontos, mas na 3ª colocação, atrás pelo saldo de gols. A Albirroja ainda corre o risco de ser eliminada, a depender de uma combinação de resultados. Na melhor dar hipóteses, o Paraguai avança entre os terceiros e pode enfrentar a Alemanha na próxima fase.

COMO FICOU O GRUPO D

1º - Estados Unidos: 6 pontos (saldo 4 e 8 gols pró)2º - Austrália: 4 pontos (saldo 0 e 2 gols pró)3º - Paraguai: 4 pontos (saldo -2 e 2 gols pró)4º - Turquia: 3 pontos (saldo -2 e 3 gols pró)

FALTOU SENSO DE URGÊNCIA?

Quem assistiu ao 1º tempo do jogo na Califórnia não entendeu muito bem qual foi a estratégia do Paraguai. A Albirroja começou a partida em 3º lugar no grupo D, atrás da Austrália, posição que lhe colocava no caminho da Alemanha na próxima fase.

Mesmo assim, o Paraguai jogou retrancado, com uma formação 5-4-1, fechada atrás. O resultado disso foi que o Paraguai terminou a primeira etapa sem dar um único chute a gol. Se não bastasse, o Paraguai correu riscos de tomar um gol, o que tornaria sua situação ainda pior porque, em caso de derrota, a Albirroja poderia até ser eliminada da Copa.

LANCES IMPORTANTES

O 1º tempo no Levi's Stadium, na Califórnia, praticamente não teve chances claras de gol. O Paraguai entrou com uma formação 5-4-1, muito fechada, enquanto a Austrália arriscou um ou outro chute de fora da área. Em um deles, O'Neill errou por muito e mandou a bola para fora do estádio.

O jogo foi tão parado na primeira etapa que um dos lances de maior destaque foi um corte no rosto de Connor Metcalfe. Aos 27 minutos, o australiano levou a pior em uma disputa de bola com Cubas e caiu no chão. Na sequência, o jogador paraguaio, sem querer, acertou as travas da chuteira no rosto do australiano. O jogo ficou paralisado por três minutos para atendimento de Metcalfe, que ficou com um corte no rosto.

O lance de maior perigo de gol da primeira etapa veio apenas nos acréscimos, e foi da Austrália. Bos ajeitou, Volpato recebeu a bola pela ponta-direita, cortou para dentro e bateu para o gol. O goleiro Gill espalmou para o lado e evitou o gol australiano. Já o Paraguai terminou o 1º tempo sem finalizar nenhuma vez a gol.

Na volta do intervalo, Gustavo Alfaro parece ter sido avisado da urgência de mudo o rumo da partida. O técnico paraguaio colocou o meia Maurício no lugar do zagueiro Maidana. Em poucos minutos, o Paraguai fez mais do que em todo o 1º tempo, arriscando ao menos três chutes e conseguindo uma finalização no alvo.

A partir da metade do 2º tempo, foi a vez da Austrália se fechar. O Paraguai até ficou mais com a bola, mas criando muito pouco no ataque. Ainda assim, a melhor oportunidade foi do australiano Bos, na reta final, soltando uma bomba que raspou a trave.

PARAGUAI

Gill; Maidana (Maurício), Alderete (Canale), Gustavo Gómez, Velásquez, Cáceres; Enciso, Galarza (Alonso), Cubas, Diego Gómez (Bobadilla); Ávalos (Arce). T.: Gustavo Alfaro.

AUSTRÁLIA

Beach; Herrington, Souttar, Circati, Bos; Irvine (Okon), O'Neill, Behich, Volpato (Hrustic); Irankunda (Yengi), Metcalfe. T.: Tony Popovic.

Local: Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)

Árbitro: Clement Turpin (França)

Cartões amarelos: Irvine (AUS); Diego Gómez (PAR)