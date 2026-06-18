Atrás de reabilitação, África do Sul e República Tcheca abrem 2ª rodada da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois jogos da segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 acontecem nesta quinta-feira (18), com duas das seleções buscando se reabilitar após derrotas na estreia e as outras duas duelando pela liderança da chave.

A República Tcheca enfrenta a África do Sul, às 13h (horário de Brasília), no estádio de Atlanta, estado da Geórgia (EUA). São as duas seleções do grupo que perderam na primeira rodada, para Coreia do Sul e México , respectivamente.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Os sul-africanos caíram diante de um dos anfitriões deste Mundial por 2 a 0 no estádio Azteca, em um jogo marcado por três expulsões -um cartão vermelho para a equipe mexicana (César Montes) e dois para os africanos (Sphephelo Sithole e Themba Zwane).

O árbitro dessa partida foi o brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

O atacante Raúl Jiménez marcou o segundo gol do anfitrião México na estreia contra a África do Sul no estádio Azteca, na Cidade do México Pawel Kopczynski Reuters Jogador da seleção mexicana chuta a bola em direção ao gol defendido pelo goleiro jamaicano, com quatro jogadores jamaicanos próximos na área.

Por isso, o técnico Hugo Broos terá mudanças forçadas em relação à escalação do primeiro jogo. A vaga do meia Sithole deve ficar com Thalente Mbatha.

Já Zwane está suspenso por três jogos e não atua mais na fase de grupos. Assim, Broos pode optar por Teboho Mokoena ou Jayden Adams para assumir a vaga no meio-campo.

A seleção tcheca estreou com derrota por 2 a 1, de virada, contra a Coreia do Sul, no estádio de Guadalajara. A equipe europeia não deve ter mudanças em relação ao elenco que entrou em campo na semana passada.

Os tchecos estão em terceiro lugar no grupo, à frente dos sul-africanos, pela vantagem no saldo de gols. Quem perder o duelo fica perto de se despedir da Copa do Mundo na América do Norte.

No outro jogo da segunda rodada, o México recebe a Coreia do Sul, às 22h, em Guadalajara.

Quem vencer assume a liderança do grupo e fica a um empate de garantir a classificação para a próxima fase do Mundial, que terá 32 seleções -48 começaram a disputa.

O atacante Julian Quiñones chega embalado pelo bom desempenho no primeiro jogo. Além de marcar um dos gols da vitória sobre os sul-africanos, ele foi eleito o melhor jogador da partida. No Campeonato Saudita, balançou as redes 33 vezes com a camisa do Al Qadsiah em 31 jogos na temporada.

Na partida de abertura, os anfitriões dominaram a África do Sul, mantendo mais de 60% da posse de bola e aproveitamento nos passes superior a 90%. O desempenho coletivo se traduziu nos gols de Quiñones e do centroavante Raúl Jiménez.

Com a expulsão do zagueiro César Montes, o técnico Javier Aguirre fará ao menos uma modificação na equipe mexicana.

Pelo lado sul-coreano, o técnico Hong Myung-bo não teve baixas no elenco e pode repetir a escalação que faturou os três pontos na partida contra a República Tcheca.

O experiente atacante Son Heung-Min, 33, é o astro da equipe.