Atacante sai do banco para mudar o jogo com 2 gols, e Suíça afunda a Bósnia-Herzegovina
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Suíça venceu a Bósnia por 4 a 1, nesta quinta-feira (18), em partida válida disputada em Inglewood, próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos. O atacante Johan Manzambi entrou no segundo tempo, mudou a partida e furou a retranca adversária ao marcar com menos de três minutos em campo.
O camisa 9 aproveitou a falha da defesa da Bósnia em afastar um cruzamento e superou o goleiro Vasilj. Em seguida, Vargas marcou o segundo para a Suíça, e Manzambi deixou mais um no fim para decretar a vitória. A Bósnia fez o gol de honra com Mahmic, nos acréscimos, e Xhaka transformou em goleada suíça com mais um.
A Suíça agora lidera o Grupo B, com quatro pontos. A Bósnia tem um ponto e ainda sonha com a classificação. Canadá e Qatar se enfrentam ainda nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília).
Suíça e Bósnia saíram da primeira rodada com empate. Os suíços ficaram no 1 a 1 com o Qatar após sofrerem um gol nos acréscimos, enquanto os bósnios também saíram na frente contra o Canadá, mas cederam a igualdade no fim.
A rodada final do Grupo B está marcada para a próxima quarta-feira (24). A Suíça encara o anfitrião Canadá, em Vancouver, às 16h (de Brasília). A Bósnia terá o Qatar pela frente, no mesmo horário, em Seattle (EUA).
ENTROU E FEZ A DIFERENÇA
O camisa 9 da Suíça, Johan Manzambi, precisou de menos de três minutos para furar o bloqueio da defesa adversária. A Bósnia tentou contra-atacar durante toda a partida, com a Suíça dominando a posse de bola, e não foi suficiente.
Ele acertou um chute sem pulo e 'soltou' o time da Suíça. Depois, quase marcou mais um, mas foi parado com falta por Muharemovic, que foi expulso no lance.
Dez minutos depois, Vargas ampliou e acabou com as chances da Bósnia na partida. Manzambi ainda coroou sua tarde ao balançar as redes outra vez, à beira dos acréscimos.
COMO FOI O JOGO
A Suíça abriu o placar aos 28 minutos do 2º tempo. Vargas arrancou pela esquerda e cruzou. A defesa da Bósnia afastou, e Manzambi acertou um forte chute sem deixar a bola cair. Vasilj até desviou, mas a bola morreu no fundo da rede.
Mais um dele. Aos 44 minutos, Vargas arrancou de novo pela esquerda e tocou rasteiro para trás. Manzambi chegou batendo e marcou seu segundo gol na partida.
Mahmic diminuiu para a Bósnia em um golaço. Aos 47 minutos, ele pegou o rebote e bateu de primeira. A finalização pegou muita força, e Kobel não conseguiu defender.
Xhaka, capitão da Suíça, cobrou pênalti e transformou a vitória em goleada. O camisa 10 bateu colocado no cantinho esquerdo de Vasilj e fez o quarto gol suíço.
SUÍÇA
Gregor Kobel; Silvan Widmer (Jaquez), Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer (Sow), Granit Xhaka e Remo Freuler; Dan Ndoye (Manzambi), Breel Embolo (Itten) e Fabian Rieder (Vargas). Técnico: Murat Yakin
BÓSNIA-HERZEGOVINA
Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Ivan Sunjic (Hadziahmetovic), Benjamin Tahirovic (Basic), Kerim Alajbegovic (Mahmic) e Amar Memic; Ermedin Demirovic (Lukic) e Edin Dzeko (Bajraktarevic). Técnico: Sergej Barbarez
Local: Inglewood, Califórnia (EUA)
Árbitro: João Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia (POR)
VAR: Dennis Higler (HOL)
Cartões amarelos: Dedic (BOS) e Dzeko (BOS)
Cartão vermelho: Muharemovic (BOS)
Gols: Manzambi (SUI - 73' e 44' do 2ºT), Vargas (28' do 2ºT), Mahmic (BOS - 48' do 2ºT) e Xhaka (SUI - 51' do 2ºT)