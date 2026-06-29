Atacante japonês diz que dá para jogar de igual para igual com o Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Kento Shiogai, reserva da seleção japonesa na Copa do Mundo, provocou polêmica ao declarar que a seleção brasileira não é mais a mesma de antigamente.

Em entrevista à agência Kyodo News, após o treinamento de sábado (27) em Houston, local da partida desta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Brasil, pela fase de 32 seleções da Copa, Shiogai afirmou que vê sua equipe com chances de vencer.

"Sim, dá para jogar de igual para igual, sinceramente", disse ele, completando em seguida:

"Também não acho que seja aquele Brasil de antigamente. Então, justamente por isso, acho que precisamos entrar para dominar o jogo de verdade. Mas, ainda assim, se aparecerem momentos difíceis, espero que nós, os jogadores que estão no banco, consigamos ajudar e salvar o time."

Questionado se conhecia algum jogador brasileiro ou se queria jogar com algum deles, o atacante lembrou de apenas dois: "Acho que do Brasil eu praticamente só conheço o Neymar. Ah, e o Vinicius também está, né? Então, acho que Vinicius deve ser muito forte mesmo."

Antes dessa entrevista, Shiogai, que atua no Wolfsburg, da primeira divisão da Alemanha, havia falado com jornalistas na saída do treino e explicou o motivo pelo qual não conhece tanto a seleção brasileira.

"Antigamente [o Brasil] era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente", disse ele.

Em seguida, fez reparação: "O Brasil continua sendo forte. Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo."

Neste domingo (28), técnico japonês Hajime Moriyasu seguiu a mesma linha de pensamento e falou em entrevista que o Japão já sabe vencer os pentacampeões mundiais.

"Repassando nossos jogos contra o Brasil, nunca tínhamos conseguido uma vitória. Então, naquele momento, vimos como se fazia história. Até então, tínhamos 0% de chances de ganhar, mas depois percebemos que sim, temos possibilidades de vencer", comentou sobre o amistoso de outubro de 2025, em Tóquio, em que o Japão venceu por 3 a 2, a única vitória japonesa em 14 confrontos com o Brasil (eram, então, 11 vitórias brasileiras e 2 empates).