Atacante expulso por simulação chegou 'atrasado' na Copa e é naturalizado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Breel Embolo se tornou um personagem marcante da Copa do Mundo durante a eliminação da Suíça para a Argentina, no sábado (11), nas quartas de final. O atacante foi expulso após simular uma falta quando o jogo ainda estava empatado por 1 a 1 -terminou com triunfo argentino por 3 a 1 na prorrogação.

Breel Embolo tem 29 anos e não nasceu na Suíça. O atacante é natural de Yaoundé, capital de Camarões.

Embolo se mudou cedo para a Europa. Após uma passagem pela França, a família do jogador se estabeleceu na Suíça, mais precisamente na Basileia. Foi lá que o atacante deu seus primeiros passos no futebol.

Ele fez praticamente toda a sua base no Basel e foi revelado pelo clube suíço por volta de 2014, mesmo ano em que obteve a cidadania do país. O primeiro chamado para a seleção veio no ano seguinte. De lá para cá, são 26 gols em 92 jogos disputados.

Embolo disputou três Copas do Mundo, mas não comemorou seu primeiro gol em Mundiais. Em 2022, ele marcou o tento da vitória da Suíça por 1 a 0 sobre Camarões, porém se manteve estático na celebração. A decisão tem relação justamente com o fato de ele ter nascido no país africano.

O atacante chegou "atrasado" para a atual edição da Copa do Mundo. Ele teve problemas para obter o visto para entrar nos Estados Unidos e não embarcou junto com a delegação da Suíça para o Mundial. A situação foi resolvida momentos depois e ele pôde viajar e se apresentar na concentração, em San Diego.

No cenário de clubes, Embolo defende o Rennes, da França, após ser contratado na última temporada. Antes, ele passou por Monaco (FRA), Borussia Monchengladbach (ALE) e Schalke 04 (ALE) depois de ser revelado e se destacar no Basel.

Fora dos gramados, o atacante tem um projeto social na Suíça. Em 2018, ele criou uma fundação que visa ajudar crianças vindas de Camarões e que moram no país europeu.

Expulsão por simulação

Embolo foi expulso no segundo tempo do duelo entre Suíça e Argentina pelas quartas de final da Copa. O vermelho veio logo após os suíços empatem o jogo em 1 a 1, com gol de Ndoye.

O atacante havia recebido amarelo após entrada dura em Paredes no meio de campo. O segundo cartão veio após ele simular uma falta cometida pelo mesmo argentino. No lance, o árbitro João Pinheiro deu falta para a Suíça e puniu o sul-americano. Chamado pelo VAR, o português mudou a decisão e amarelou Embolo por simulação. Como o atleta já tinha cartão, acabou expulso.

Embolo deixou o gramado do estádio de Kansas City chorando. Ele foi amparado pelos companheiros no caminho rumo ao vestiário.

Técnico da Suíça critica expulsão de Embolo contra a Argentina: 'Prejudicou'A Suíça não suportou a pressão na prorrogação, perdeu por 3 a 1 e foi eliminada nas quartas de final. A campanha de 2026 igualou as melhores da seleção em Copas. Assim como neste ano, os europeus caíram nas quartas em 1934, 1938 e 1954.