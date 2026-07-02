Atacante espanhol marca 4º gol na Copa, mas diz que 'não importa'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Oyarzabal foi o destaque da Espanha nesta quinta-feira (2) ao marcar dois gols contra a Áustria, em jogo válido pela segunda fase e que deu vaga nas oitavas para os espanhóis.

O camisa 21 chegou a quatro gols na Copa e entrou na briga pela artilharia. Mas Oyarzabal disse, após a vitória contra os austríacos, que não se importa com os números alcançados.

"Já disse que, tomara, eu não precise fazer mais nenhum gol se as coisas derem certo para a equipe. Se eu puder ajudar dessa forma, vou ajudar; se não, ajudarei de outra maneira. Sinceramente, isso não me importa. O que realmente importa para mim é ter minha família ao meu lado e o vestiário que temos, que é muito saudável", afirmou o atacante da Espanha, na saída de campo.

Oyarzabal já tinha marcado duas vezes na fase de grupos, contra a Arábia Saudita. Agora, ele está a dois gols dos artilheiros do torneio, Lionel Messi (Argentina) e Kylian Mbappé (França).

A Espanha venceu a Áustria por 3 a 0. Oyarzabal abriu e fechou o placar, enquanto o lateral Pedro Porro também marcou de cabeça na segunda etapa.

A seleção espanhola agora enfrenta Portugal ou Croácia. O adversário será definido em partida nesta quinta-feira (02), às 20h (de Brasília).