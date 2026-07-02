Atacante de Cabo Verde quer trocar camisa com reserva da Argentina
(UOL/FOLHAPRESS) - Cabo Verde e Argentina se enfrentam na segunda fase da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3). O atacante da seleção africana Sidny Cabral já se adiantou e informou com quem trocar camisa ao fim da partida.
Questionado sobre a situação, Sidny elogiou Messi e explicou a escolha inusitada. Otamendi foi companheiro do cabo-verdiano no Benfica.
"Messi? Não, não. Vou trocar minha camisa com o Otamendi. Ele foi meu companheiro de equipe até esta temporada. Para nós é uma honra jogar contra Messi. Ele é o melhor de todos os tempos. Mas não pensamos apenas nele. A Argentina tem muitos grandes jogadores", disse Cabral.
Tanto Sidny Cabral quanto Otamendi deixaram o Benfica ao final da última temporada. O atacante vai jogar no Trabzonspor, da Turquia, e o zagueiro argentino vai defender o River Plate (Argentina).
O duelo entre as seleções pela segunda fase da Copa do Mundo é nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília). A partida será no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).