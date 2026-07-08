Atacante da Suíça comemora jogo contra Messi na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogar as quartas de final da Copa do Mundo já é algo especial para qualquer jogador, mas será ainda mais para o atacante Zeki Amdouni, da Suíça. Ele celebrou o fato de que vai enfrentar Lionel Messi.

Amdouni fez um post comemorando o duelo contra a Argentina. Em sua conta no Snapchat, o atacante disse que "já pode se aposentar" depois disso.

"Vou jogar contra o Messi. Juro, é isso aí. Já posso me aposentar do futebol", escreveu Amdouni, no Snapchat.

Amdouni é um fã declarado de Messi. No ano passado, ele recebeu uma camisa assinada pelo argentino e celebrou o fato nas redes sociais. O presente foi intermediado por Otamendi, seu companheiro nos tempos de Benfica.

"Obrigado, irmão Otamendi. Já posso morrer em paz", afirmou Amdouni, no Instagram, em 2025.

Amdouni tem 25 anos e está emprestado pelo Benfica ao Burnley, da Inglaterra. Ele tem 32 jogos pela seleção da Suíça, tem 11 gols marcados e disputa sua primeira Copa do Mundo.

O atacante bateu -e converteu- um dos pênaltis na vitória da Suíça sobre a Colômbia. Ontem, as seleções empataram por 0 a 0, mas os europeus levaram a melhor nas penalidades com um placar de 4 a 3. No outro jogo, a Argentina buscou uma virada épica e bateu o Egito por 3 a 2.

A Suíça encara a Argentina no próximo sábado, às 22h (de Brasília), em Kansas City, pelas quartas de final da Copa. As seleções voltam a duelar em um mata-mata de Mundial após 16 anos. Em 2014, os argentinos venceram os suíços por 1 a 0, na prorrogação, pelas oitavas, na Neo Química Arena, em São Paulo. Messi estava naquele jogo, mas Amdouni tinha apenas 13 anos -só faria 14 em dezembro.