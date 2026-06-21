Atacante da Espanha vai de 30 minutos sem tocar na bola a craque de goleada
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols e uma assistência, o atacante Mikel Oyarzabal foi eleito o melhor em campo na vitória da Espanha sobre a Arábia Saudita, neste domingo (21), por 4 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos.
A volta por cima aconteceu seis dias após o atacante passar 30 minutos sem tocar na bola. O episódio aconteceu no empate sem gols com Cabo Verde, na última segunda-feira, pela primeira rodada do Grupo H.
O dado virou recorde em Mundiais: não havia registro de um jogador passar esse período sem tocar na bola desde 1966.
Feliz de ter podido ajudar a equipe dessa maneira. No outro dia, quase não toque na bola, estive menos ativo. Feliz e sempre buscando que a equipe vá bem, que é o mais importante. Oyarzabal, atacante da Espanha
O camisa 21 chegou a 27 gols pela seleção espanhola. Ele é o principal goleador do elenco que disputa esta Copa do Mundo. Já o maior artilheiro da Espanha é David Villa, com 59 bolas na rede.
Após a partida, o atacante foi elogiado pelo técnico Luis de la Fuente: "Oyarzabal, essa semana ele teve um probleminha, mas tem sempre um rendimento excepcional", afirmou o comandante.
Há dois anos, Oyarzabal foi o herói da Espanha na conquista da Eurocopa 2024. Ele sacramentou, aos 41 minutos do segundo tempo a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na final. Com isso, os espanhóis se tornaram, com quatro títulos, os maiores campeões do torneio.
O atacante de 29 anos não disputou a Copa de 2022 por conta de uma grave lesão no joelho. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante um treino pela Real Sociedad.
A Espanha volta a campo na sexta-feira, às 21h (de Brasília) contra o Uruguai, pela terceira e última rodada da fase de grupos. O duelo será em Guadalajara, no México.