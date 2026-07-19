Atacante da Espanha critica preços dos ingressos para final: 'Uma vergonha'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Borja Iglesias, da Espanha, criticou o preço dos ingressos para a final da Copa do Mundo. neste domingo (19), os espanhóis encaram a Argentina, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, valendo o título.

O QUE ACONTECEU

"Uma vergonha", escreveu Borja Iglesias no Instagram. O jogador compartilhou um post feito por uma página que contém um print da plataforma SeatGeek, onde são exibidos os valores de revenda das entradas para a decisão.

No print é possível ver que o ingresso mais caro custa US$ 49.384,00 (R$ 252 mil na cotação atual). O mais barato, por outro lado, sai por US$ 9.309, ou seja, R$ 47,6 mil.

Os valores estão consideravelmente maiores em relação aos expostos no site oficial de vendas da Fifa na última quarta-feira. Naquele dia, o mais barato custava R$ 37 mil. Na arquibancada mais próxima do gramado, o preço chegava a R$ 167 mil.

Borja Iglesias é famoso por se posicionar em assuntos polêmicos. Sobre a final, ele comentou um possível cumprimento com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos.

Não quero que me mandem à prisão [risos]. É algo que já pensei sobre, pude imaginar a cena. Espero cumprimentá-lo em um momento que estejamos todos felizes, que passe muito rápido e eu esqueça. Às vezes, você precisa se esquecer dos momentos que vive também. Creio que não seja o momento de levantar polêmicas, as pessoas sabem perfeitamente como eu opino. Borja Iglesias, atacante da Espanha, à revista Panenka

No passado, Iglesias chegou a se negar a ser convocado pela seleção espanhola. Ele tomou a decisão após o caso do beijo forçado do então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, na jogadora Jenni Hermoso após a final da Copa do Mundo feminina de 2023. O atleta só topou voltar após a saída do ex-mandatário.