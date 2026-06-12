Astro do Marrocos diz que "Neymar é um dos melhores" e que "queria jogar contra ele"

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar foi tema da entrevista coletiva do Marrocos. Principal astro da equipe africana, o lateral direito Hakimi lamentou a ausência do camisa 10 no duelo deste sábado contra a seleção brasileira, às 19 horas, em Nova Jersey, e disse que o jogador do Santos ainda é um dos melhores do mundo.

"Sobre Neymar. Eu quero jogar contra os melhores jogadores. E o Neymar é um dos melhores. Eu gostaria, sim, de jogar contra ele. Talvez esta seja a última Copa do Mundo do Neymar e eu gostaria de jogar contra ele. Eu gosto de jogar contra os melhores", disse Hakimi.

O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, também foi questionado sobre Neymar, mas preferiu valorizar a qualidade do elenco brasileiro:

"Não ter o Neymar é diferente. Mas isso não deve trazer mudanças para o nosso time. Conhecemos bem o Brasil e o técnico deles. Analisamos todas as últimas partidas do Brasil, como o Ancelotti preparou o time. O Brasil tem um coletivo muito bom. O time tem estrelas como Casemiro, Matheus Cunha, Lucas Paquetá. São jogadores que se movimentam muito bem. É uma equipe excelente, não só de talentos individuais. O coletivo é muito bom", disse o treinador.

Na última Copa do Mundo, o Marrocos foi semifinalista, enquanto o Brasil caiu nas quartas de final. As duas equipes se enfrentaram no ciclo deste Mundial, com vitória dos africanos por 2 a 1. Apesar dos números favoráveis, Ouahbi descartou o favoritismo.

"O Brasil não está com medo, nós também não estamos com medo. O que existe é respeito. Dizem que não é o mesmo Brasil de antes, mas eu não vejo assim. É o Brasil e nós respeitamos muito eles. É uma equipe de muito prestigio. É uma honra muito grande enfrentar o Brasil", disse o treinador, que foi complementado por Hakimi, que disse que o Marrocos é o Brasil na África.

"Eu sei o tamanho do Brasil, a qualidade dos jogadores. Conhecemos o elenco, mas também temos uma equipe de qualidade. Eles nos chamam de brasileiros da África. Conhecemos nossos pontos fortes. Estamos preparados para uma grande partida", frisou Hakimi.