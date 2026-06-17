Astro da Argélia cobra expulsão de Messi e exige credibilidade no futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - O argelino Riyad Mahrez criticou a arbitragem em entrevista pós-jogo à Bein Sports pela não expulsão de Messi no jogo desta segunda (16) após solada em Mandi, quando o jogo ainda estava 1 a 0 para os atuais campeões mundiais. Para a estrela da Argélia, a regra não foi usada, e isso mexe com a credibilidade do futebol.

O QUE ACONTECEU

Messi pisou no tornozelo de Mendi aos 30 do 1º tempo. O argentino errou um passe e, na tentativa de roubar a bola, acabou pisando no defensor argelino. Mendi pediu que o árbitro fosse ao VAR, mas o árbitro de vídeo não chamou e o jogo seguiu normalmente.

Mahrez viu tratamento diferente no lance por ser o Messi. "Se fosse um zagueiro vestindo uma camisa diferente, um meio-campista de uma nação menor, ou simplesmente um jogador sem o nome de Lionel Messi nas costas, eu acredito que existiria uma chance séria de um cartão vermelho ser mostrado".

O meio campo do Manchester City falou que a falta de constância da arbitragem frustra os jogadores. Mahrez chamou a atenção de que sempre é dito que a regra é para todos, mas que o lance deixa dúvidas sobre se sua aplicação também.

Sempre nos dizem que as regras são as mesmas para todos, mas momentos como esse fazem as pessoas questionarem se isso é realmente verdade. Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol, ninguém pode negar isso. Ele não precisa de tratamento especial.

Mahrez diz que esse lance deve ser debatido, já que põe em xeque a credibilidade do futebol. Para o jogador, os torcedores olham para o lance e questionam se não houve expulsão apenas por ser o Messi.

Não fique surpreso que jogadores, torcedores e comentaristas continuem discutindo sobre isso. Porque, se o futebol quer credibilidade, então a consistência deve ser a mesma, independentemente de seu nome ser Lionel Messi. Essa é a discussão que as pessoas estão tendo esta noite.