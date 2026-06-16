Assim como técnico da Tunísia, Parreira já foi demitido durante uma Copa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Tunisiana de Futebol anunciou nesta terça-feira (15) a demissão do técnico Sabri Lamouchi em meio à Copa do Mundo. A seleção foi goleada por 5 a 1, pela Suécia, em sua estreia neste Mundial. O francês Hervé Renard, ex-treinador da Arábia Saudita e da seleção feminina da França, assumirá seu lugar.
Demissões em Copas do Mundo não são comuns, mas já aconteceram. E o técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira, que conquistou o Mundial de 1994 no comando da seleção, faz parte da lista dos demitidos.
Em 1998, quatro anos após conquistar o tetra, Parreira era técnico da Arábia Saudita, que estreou na Copa da França com uma derrota por 1 a 0 ante a Dinamarca. Dias depois, perdeu de 4 a 0 para a anfitriã.
Foi o suficiente para a federação de futebol do país interromper o trabalho, e o brasileiro foi substituído pelo interno Mohammed Al-Kharashy. Os árabes empataram por 2 a 2 com a África do Sul na terceira rodada.
Os "precedentes" para a atitude da federação tunisiana aconteceram todos naquele Mundial.
A Coreia do Sul também trocou de comando naquela Copa. Cha bum-kun foi demitido também após duas rodadas: derrota por 3 a 1 para o México e por 5 a 0 para a Holanda. Foi substituído por Kim Pyung-seok, e os asiáticos empataram com a Bélgica (1 a 1) na última rodada.
O terceiro caso também envolve a seleção da Tunísia. Em 1998, a equipe perdeu suas duas primeiras partidas (para a Inglaterra, por 2 a 0 e para a Colômbia, por 1 a 0) e demitiu o polonês Henryk Kasperczak. Ali Selmi comandou a equipe no empate contra a Romênia (1 a 1) na última rodada.
Últimos colocados do Grupo F do Mundial, os tunisianos voltam a campo no domingo (21), à 1h, quando enfrentam o Japão, em Monterrey, no México. Depois jogam contra a Holanda no dia 25, às 20h, em Kansas City, nos Estados Unidos.