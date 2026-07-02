Assassinato de zagueiro após gol contra na Copa de 1994 completa 32 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto a Colômbia disputa mais uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, um caso que chocou o mundo completa 32 anos: o assassinato do zagueiro Andrés Escobar. Aos 27 anos, o defensor foi morto dez dias após fazer um gol contra que causou a eliminação colombiana no Mundial de 1994, também em solo americano.

O CASO

A Colômbia chegou à Copa do Mundo cercada de expectativa. A geração colombiana tinha nomes como Valderrama, Asprilla e Rincón e vinha de boa campanha nas Eliminatórias.

O sonho durou pouco, e teve Escobar como "vilão". A Colômbia caiu no Grupo A e começou perdendo para a Romênia por 3 a 1. O jogo seguinte, contra os Estados Unidos, virou uma decisão e terminou mal: o zagueiro fez um gol contra ao tentar cortar um cruzamento, os americanos venceram por 2 a 1 e eliminaram os colombianos precocemente.

Escobar seria assassinado dez dias depois da eliminação. Em 1° de julho, já em Medellín, na Colômbia, ele foi à boate El Indio com amigos. Na madrugada do dia 2, Escobar foi provocado pelos irmãos Pedro David Gallon Henao e Juan Santiago Gallon Henao e alguns amigos deles, segundo a versão oficial.

O que era provocação terminou em morte. Escobar teria levado a situação como um "brincadeira" no primeiro momento, mas depois ficou mal. A discussão escalou até que Humberto Muñoz Castro, o motorista dos irmãos Gallon, sacou o revólver e disparou contra o zagueiro colombiano. Ele morreu antes de chegar ao hospital.

Humberto Muñoz foi preso e condenado, em 1995, a 43 anos de prisão pelo crime, mas foi solto após 10 anos de pena. Os irmãos Gallon passaram cerca de 15 meses na prisão por serem cúmplices no caso.

CARREIRA DE ANDRÉS ESCOBAR

Escobar surgiu com destaque no Atlético Nacional no final dos anos 80, em meio à fase de influência do traficante Pablo Escobar no futebol colombiano. Apesar do sobrenome, eles não eram parentes.

Andrés Escobar foi campeão da Libertadores de 1989 com o Atlético Nacional. No ano seguinte, em 1990, ele foi convocado e disputou a Copa do Mundo com a seleção colombiana.

Após uma breve passagem pelo Young Boys, da Suíça, ele voltou ao Atlético Nacional em 1991. Neste ano, ele conquistou o Campeonato Colombiano defendendo a equipe de Medellín.

Escobar vivia a expectativa de se transferir ao futebol italiano após a Copa do Mundo de 1994. O Milan era um dos interessados, mas o assassinato do zagueiro pôs fim à possibilidade.