Artilheiro dos EUA iguala feito de Garrincha, Ronaldinho e Zidane
(UOL/FOLHAPRESS) - Folarin Balogun abriu o caminho para a vitória dos EUA sobre a Bósnia e Herzegovina, na segunda fase da Copa do Mundo, no primeiro tempo, mas acabou expulso na segunda etapa. Assim, ele igualou o feito de grandes craques do Mundial. Os dados são da plataforma Opta.
Garrincha foi o primeiro a marcar e ser expulso em um jogo de mata-mata. Aconteceu em 1962, na semifinal contra o Chile, após o atacante balançar as redes duas vezes na vitória por 4 a 2.
Em 2002, Ronaldinho Gaúcho viveu roteiro semelhante nas quartas de final. Contra a Inglaterra, ele marcou o gol da virada do Brasil por 2 a 1, mas foi expulso poucos minutos depois.
Zidane repetiu o caminho dos brasileiros na final de 2006, contra a Itália. Ele abriu o placar para os franceses antes dos 10 minutos de jogo, mas foi expulso após acertar cabeçada em Materazzi, já na prorrogação.
BRASILEIRO ENVOLVIDO E RECLAMAÇÃO
O responsável por mostrar o cartão vermelho a Balogun foi o árbitro brasileiro Raphael Claus. Ele expulsou o atacante dos EUA após ser chamado pelo VAR para rever o lance de um pisão.
Mauricio Pochettino, técnico da seleção norte-americana reclamou da decisão: "Isso nunca foi lance para cartão vermelho. Vendo pela TV, não houve em momento algum a intenção de pisar no jogador."
Mesmo ficando com um a menos, os EUA conseguiram ampliar a vantagem e fazer 2 a 0 para garantir a classificação às oitavas. Na próxima fase, os coanfitriões encaram a Bélgica.