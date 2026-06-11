Artilheiro do Saudita brilha na vitória do México sobre a África do Sul
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Julián Quiñones, 29, do México, foi o craque do jogo de abertura da Copa do Mundo 2026, na vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul.
Ele marcou o primeiro gol do torneio com um belo chute por debaixo das pernas do goleiro Williams, em sua primeira finalização no jogo.
O tento de Quiñones veio da marcação da saída de bola dos sul-africanos: de costas, o meio-campista sul-africano Sithole recebeu a bola do goleiro Williams na entrada da área, tentou conduzir, mas foi pego de surpresa pelo volante Érik Lira, que avançou avançou para desarmá-lo.
A bola sobrou para Quiñones, que acelerou na diagonal e chutou forte, superando Williams.
No restante do primeiro tempo, chamando o jogo para si, Quiñones tentou os outros dois chutes perigosos. O primeiro, de fora da área, passou rente à rede, por cima do gol. O segundo parou na trave.
Já no segundo tempo, Quiñones foi crucial para a jogada do segundo gol.
Ele voltou para buscar a bola no meio de campo, arrancou para o ataque e tocou a bola para o ponta direita Alvarado, que cruzou para a cabeça de Raúl Jiménez.
Antes disso, tentou surpreender o goleiro Williams com um chute de muito longe, aproveitando o adiantamento do arqueiro, mas não teve sucesso no que seria um golaço.
O mapa de calor de Quiñones mostra o movimento característico do atacante: apesar de jogar pelos lados, ele não é um ponta de avançar para a linha de fundo. Destro, o mexicano puxa a bola para dentro do campo, seja para finalizar ou para tocá-la a um companheiro.
Foi nesse movimento, cortando a área na diagonal, que marcou o primeiro gol.
Com 1,80 m de altura, é um jogador de lado com muito poder de finalização, tanto com os pés quanto com a cabeça;
Quiñones foi o artilheiro do Campeonato Saudita nesta temporada, marcando 33 gols em 31 jogos pelo Al Qadsiah.
O mexicano terminou o jogo com um percentual de 25% de conversão em gol: dos quatro chutes que tentou, um entrou. Sua porcentagem é baixa nesse quesito porque foi o jogador mexicano que mais arriscou porque foi o jogador mexicano que mais arriscou.
No jogo, acertou 85% dos passes que tentou, percentual pouco abaixo da média da equipe (90%).