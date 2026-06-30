Artilheiro da Noruega, Haaland vem de família de esportistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Erling Haaland marcou pela quinta vez nesta Copa do Mundo para a Noruega vencer a Costa do Marfim nesta terça-feira (30) e garantir vaga nas oitavas, em que enfrentará o Brasil no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. O atacante chegou aos 60 gols em 53 partidas disputadas pela seleção.

O desempenho do jogador tem sido fundamental para a equipe igualar sua melhor campanha em Mundiais, em 1998, quando também alcançou as oitavas.

Nesta edição, ele entrou em campo em 3 dos 4 jogos da seleção, ficando no banco no duelo contra a França pela fase de grupos. Marcou duas vezes contra o Iraque na estreia e outras duas contra Senegal.

Erling faz parte de uma família de esportistas. A mãe, Gry Marita Braut, foi atleta de heptatlo modalidade do atletismo que reúne sete provas, entre corridas, saltos e arremessos. O pai, Alf-Inge Haaland, também jogou futebol e esteve na seleção na Copa de 1994. Diferentemente do filho, o ex-lateral-direito nunca balançou as redes em 34 aparições pela seleção nórdica.

Mas Erling seguiu seus passos ao jogar pelo Manchester City, clube defendido por Alfie por três temporadas. Haaland pai também atuou no Nottingham Forest e no Leeds, cidade britânica onde o atual artilheiro norueguês nasceu.

Além disso, três primos maternos do centroavante de 25 anos são jogadores profissionais. Jonatan Braut Brunes joga na primeira divisão da liga polonesa, Albert Tjaaland atua em uma divisão regional da Noruega e Emma Braut Brunes é defensora do Brondby IF, da Dinamarca.

Desde que chegou ao Manchester City, Haaland foi artilheiro da Premier League em 3 das 4 temporadas que disputou. Foram 36 gols em 2023, 27 em 2024 e 27 em 2026. Em 2025, seus 22 gols ficaram atrás apenas de Mohamed Salah, que anotou 29, e Alexander Isak, que marcou 23 vezes.

A estreia pela seleção aconteceu em 2019, aos 19 anos. O primeiro gol veio um ano depois, contra a Áustria na Liga das Nações de 2020. Desde então, soma seis hat-tricks (quando um jogador faz três gols em uma partida). Em duelo contra a Moldávia pelas Eliminatórias da Europa para a Copa, a goleada por 11 a 1 em setembro do ano passado, marcou cinco vezes e deu mais duas assistências.

Com cinco gols neste Mundial, assume a vice-artilharia da competição, atrás apenas de Lionel Messi, que tem seis.