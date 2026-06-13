Artilheiro da Copa é filho de nigerianos e fez base no Arsenal
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de dois gols na vitória dos Estados Unidos por 4 a 1 contra o Paraguai, o atacante Balogun foi a grande estrela do duelo na abertura do grupo D da Copa do Mundo.
Conheça o jogador que é filho de nigerianos, nasceu no Brooklyn e foi formado nas categorias de base do Arsenal, da Inglaterra.
Folarin Jerry Balogun tem 24 anos e começou sua carreira profissional aos 19 anos, no Arsenal, onde passou pelas categorias de base. O jogador é filho de pais nigerianos e nasceu no Brooklyn, em Nova Iorque, mas com um mês de idade sua família mudou-se para Londres, na Inglaterra.
Balogun ingressou nos times juvenis do Arsenal aos 7 anos. Ao subir para o time profissional, Balogun foi emprestado para o inglês Middlesbrough e para o Reims, da França.
O atacante se firmou no time francês, marcou 22 gols em 27 jogos. De volta do empréstimo para o Arsenal, o norte-americano foi vendido para o Monaco, também da França.
Na última temporada, Balogun fez 13 gols em 30 jogos pelo Monaco no Campeonato Francês. Ele ficou em 4º lugar na tabela de artilheiros da Ligue 1, atrás de Estéban Lepaul, do Angers (21 gols), Panichelli, do Strasbourg (16), e Mason Greenwood, do Olympique de Marseille (16).
Balogun chegou a jogar nos times juvenis da seleção da Inglaterra, de 2018 a 2022. No entanto, em 2023 o jogador optou por jogar pelos Estados Unidos, pois ainda não havia feito partidas oficiais pela seleção principal.
Após a vitória contra o Paraguai, ele celebrou os dois gols em sua primeira partida de Copa do Mundo. Os norte-americanos assumiram a liderança do grupo D.
"Foi um dia fantástico, fiquei feliz com os três pontos que nós ganhamos. É minha primeira Copa, então não podia pedir por mais. Foi incrível, precisamos da torcida para nos apoiar, e fez a diferença", disse Balogun, após a vitória estadunidense.