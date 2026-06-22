Artilharia histórica e saúde do pai dividem atenções na segunda partida de Messi

DALLAS, EUA (FOLHAPRESS) - Após a estreia de gala contra a Argélia, Lionel Messi volta a campo nesta segunda-feira (22) mais uma vez no centro dos holofotes, com todas as atenções voltadas para a atuação que pode isolá-lo como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ao mesmo tempo em que, fora de campo, o astro tem de lidar com a delicada situação de saúde de seu pai.

De olho na classificação antecipada à próxima fase, os atuais campeões do mundo medem forças com a seleção da Áustria, às 14h, no climatizado AT&T Stadium, em Arlington, na região metropolitana de Dallas.

Autor dos três gols na primeira rodada que o deixaram empatado com o alemão Miroslav Klose como o maior goleador da história do Mundial, com 16 bolas na rede, Messi acabou no centro de uma polêmica envolvendo sua família, depois de a mídia local argentina noticiar, erroneamente, a morte de seu pai, Jorge Messi.

A família do craque argentino que chorou após marcar um dos gols contra a Argélia chegou a publicar um comunicado para confirmar a internação de Jorge Messi em um hospital de Buenos Aires, desmentindo os rumores de que ele teria morrido.

Apesar do delicado momento pessoal, o astro do Inter Miami, que completa 39 anos na próxima quarta-feira (24), seguiu treinando normalmente em Kansas City e deve ser confirmado pelo treinador Lionel Scaloni entre os 11 titulares contra os austríacos.

Se a presença de Messi no time é praticamente certa, na lateral direita, por outro lado, Scaloni será obrigado a mudar o time em relação à estreia, após Gonzalo Montiel, do River Plate, sofrer lesão muscular na coxa. Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, deve voltar a ser a opção pela direita.

Com três pontos, a Argentina já pode garantir sua classificação à próxima fase só com uma vitória simples sobre a Áustria, que venceu a Jordânia por 3 a 1 na estreia.

Os austríacos, que já haviam perdido o meia Christoph Baumgartner a dias da estreia na Copa devido a uma lesão muscular, podem agora também ter o desfalque do lateral direito Stefan Posch, que fraturou a mandíbula durante a vitória sobre a Jordânia.

DUELO DOS DESESPERADOS

O segundo jogo da segunda da rodada do grupo J, entre argelinos e jordanianos, que ainda não somaram pontos na competição, acontece à 0h de terça-feira (23), no Levis Stadium, na região de São Francisco.

A partida será crucial para as pretensões das duas seleções. Quem vencer mantém viva a possibilidade de ficar com uma das vagas entre os oito melhores terceiros colocados dos grupos, a depender do saldo de gols ao fim da terceira rodada.

A debutante Jordânia, embora derrotada pela Áustria, deixou uma boa impressão, criando algumas chances de perigo em contra-ataques rápidos, além de ter marcado seu primeiro gol na história da competição com o atacante Ali Olwan, que defende o Al-Sailiya, do Qatar.

Já a Argélia, embora conte com nomes mais conhecidos no cenário internacional, como Riyad Mahrez, ex-Manchester City, foi completamente dominada pela Argentina na partida de estreia e precisará melhorar sua produção ofensiva.

Argentina x Áustria

Grupo J | 22 de junho, às 14h

AT&T Stadium, em Arlington (EUA)

Na TV: CazéTV, Globo, SBT, SporTV, Ge TV (Globoplay) e NSports

Jordânia x Argélia

Grupo J | 23 de julho, à 0h

Levis Stadium, São Francisco (EUA)

Na TV: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV