Argentinos se espantam com rejeição à alviceleste e dizem que torceriam por sul-americano na final

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Torcer ou não para a Argentina contra a Espanha na final da Copa, neste domingo (19)? Nos últimos dias, argumentos pró e contra a seleção do país vizinho se empilharam nas redes sociais -com a segunda opção ganhando de goleada.

As justificativas são variadas. No Brasil, a histórica rivalidade entre as duas potências do futebol faz com que muitos torcedores não queiram ver a Argentina com quatro estrelas na camisa

No restante do mundo, há a ideia de que Messi estaria sendo ajudado pela arbitragem.

Motivações mais profundas incluem a forma como a discriminação racial se manifesta no país. O historiador Douglas Belchior, diretor do Instituto de Referência Negra Peregum, é um dos que vêm citando em suas redes sociais casos de racismo da torcida e dos jogadores argentinos. "Dizer que existe uma cultura no racista no futebol argentino não é dizer que todo argentino seja racista", afirmou.

Para a estudante Valentina Siccardi, 19, é uma pena que outros países da região não estejam o seu país. "Apoiaríamos mais uma seleção latino-americana do que uma europeia. Seria bom que recebêssemos o mesmo apoio", diz.