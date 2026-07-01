Argentinos são presos por tentativa de invasão, e próximo jogo preocupa EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com o jornal argentino "La Nacion", seis argentinos já foram presos nesta Copa do Mundo por tentativa de invasão em jogos, sendo quatro na partida contra a Áustria e dois diante da Jordânia, ambos em Dallas (EUA), na fase de grupos.

O sexteto foi liberado após o pagamento de uma alta quantia em dólar, mas está proibido de frequentar os estádios do Mundial e corre o risco de perder seus respectivos vistos.

Segundo as autoridades, eles se aglomeraram na entrada da torcida e passaram nas catracas junto de quem tinha ingresso, sendo identificados e detidos já dentro do estádio.

ESTIMATIVA DE 50 MIL ARGENTINOS SEM INGRESSOS

Os casos colocaram ainda mais em alerta a Fifa e as autoridades para o jogo desta quinta-feira (02), contra Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. De acordo com a Associação de Futebol Argentino (AFA), a estimativa é de cerca de 50 mil torcedores sem ingresso em Miami (EUA), local da partida.

O quadro preocupante fez com que o presidente da AFA, Claudio Tapia, pedisse ajuda à Fifa. A capacidade do Hard Rock Stadium é de 65 mil pessoas e, em tese, as entradas estão esgotadas.

"Estamos trabalhando para garantir que o máximo de pessoas possível possa comparecer. É uma partida que ninguém esperava que atraísse tanta gente, e estamos perguntando quais ingressos ainda estão disponíveis para que as pessoas possam comprá-los", disse Claudio Tapia, presidente da AFA, em entrevista à imprensa argentina nos EUA.