Argentinos festejam no vestiário após classificação dramática contra o Egito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Longe de fotógrafos e cinegrafistas, os jogadores da Argentina festejaram com abraços, música e euforia a virada improvável contra o Egito, conquistada nesta segunda-feira (7).

Em vídeo publicado no X, o perfil da seleção argentina mostrou a festa dos atletas, já no vestiário do estádio, em Atlanta.

A portas fechadas, titulares e reservas entoaram um dos gritos mais populares da torcida alviceleste, que espera pelo tetracampeonato.

"Quero ver a quarta estrela brilhando na camisa. Sou argentino do berço até o túmulo. Pelas Malvinas, por Diego [Maradona], pela última de Leo. Argentina, quero ver você bicampeã."

A seleção de Mohamed Salah abriu 2 a 0 sobre os argentinos, aos 22 minutos da segunda etapa.

Mas a equipe alviceleste reaguiu e diminuiu com Cristian Romero, aos 34min. Lionel Messi, maior artilheiro dos Mundiais, empatou o jogo, aos 38min. Nos acréscimos, Enzo Fernández decretou a virada sul-americana e a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

O pênalti perdido por Messi no começo da partida -o segundo neste Mundial- adicionou mais drama ao feito da seleção comandada por Lionel Scaloni.

Garantida entre os oitos melhores países da Copa, a Argentina terá três dias de descanso até voltar a campo no sábado (11), para jogar as quartas de final diante do vencedor de Colômbia e Suíça. Se vencer, a "Scaloneta" terá pela frente a Inglaterra ou a Noruega na semifinal.