IRVING, TEXAS (FOLHAPRESS) Para o duelo contra Cabo Verde pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo, a Argentina tem a seu favor um retrospecto bastante positivo contra seleções africanas nas últimas décadas.

Segundo a AFA (Associação do Futebol Argentino), são 27 confrontos na história entre a alviceleste contra seleções da África, com 22 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, aproveitamento de aproximadamente 84%.

Argentina e Cabo Verde se enfrentam pela fase de 32 do Mundial na sexta (3), às 19h, em Miami.

A primeira partida da Argentina contra africanos aconteceu na primeira rodada da fase de grupos da Copa de 1990, contra Camarões, no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão.

O time que defendia o título mundial conquistado em 1986, no México, e que contava com Diego Armando Maradona como capitão e Claudio Caniggia no ataque foi surpreendido pelos camaroneses --que tinham Roger Milla--, e perdeu de 1 a 0.

Camarões é inclusive o único país africano que tem retrospecto positivo contra a Argentina. No segundo encontro entre as seleções, em amistoso em 2002, empate por 2 a 2.

Já a seleção africana que a alviceleste mais enfrentou é a da Nigéria, com nove confrontos. Cinco deles foram em Copas do Mundo, em 1994, 2002, 2010, 2014 e 2018, todos pela fase de grupos, com cinco vitórias da Argentina.

A Nigéria, por sua vez, venceu dois amistosos, em 2011 e 2017, e houve ainda mais dois empates.

A segunda seleção africana que a Argentina mais enfrentou é a do Marrocos, com três vitórias dos argentinos em amistosos, em 1994, 2004 e 2019.

Newsletter Copa 2026 A newsletter da Folha com o que você precisa saber sobre o Mundial *** Além disso, o ano de 2026 será o que a Argentina mais terá enfrentado equipes do continente africano em sua história, com pelo menos quatro duelos.

O time dirigido pelo técnico Lionel Scaloni venceu amistosos preparatórios para o Mundial na América do Norte contra a Mauritânia e a Zâmbia, em jogos realizados em La Bombonera, em Buenos Aires.

Na sequência, na estreia na Copa, a Argentina bateu a Argélia por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi. E agora tem como próximo desafio na caminhada rumo ao tetracampeonato a seleção de Cabo Verde, do goleiro sensação das redes sociais Vozinha.

A seleção cabo-verdiana tem um retrospecto muito menor contra equipes sul-americanas, com uma derrota e um empate.

O primeiro jogo foi em março de 2026, em amistoso em que a equipe africana foi derrotada pelo Chile por 4 a 2. O segundo foi na segunda rodada do Mundial, quando ficou em um empate em 2 a 2 com o Uruguai.

Veja o retrospecto da Argentina contra seleções africanas

*

Nigéria (9 jogos)

5V/2E/2D

Marrocos (3 jogos)

3V

África do Sul (2 jogos)

1V/1E

Angola (2 jogos)

2V

Argélia (2 jogos)

2V

Camarões (2 jogos)

1E/1D

Costa do Marfim (2 jogos)

2V

Egito (1 jogo)

1V

Líbia (1 jogo)

1V

Mauritânia (1 jogo)

1V

Tunísia (1 jogo)

1V

Zâmbia (1 jogo)

1V