Argentina sofre contra Cabo Verde, vence com gols na prorrogação e se classifica no limite às oitavas da Copa

FLÓRIDA, EUA (FOLHAPRESS) - Com mais um gol de Lionel Messi, a atual campeã, Argentina, sofreu bem mais do que o desejado por sua torcida, mas conseguiu confirmar seu favoritismo e venceu a seleção estreante de Cabo Verde por 3 a 2 nesta sexta-feira (3), em partida válida pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida.

Diferentemente dos jogos anteriores, em que venceu com bem mais tranquilidade, a vitória argentina desta vez na quente e úmida região de Miami teve ares dramáticos típicos de um tango argentino, para sofrimento dos milhares de torcedores de azul e branco nas arquibancadas, com a equipe de Cabo Verde endurecendo o jogo e buscando a igualdade duas vezes no placar, a segunda delas já na prorrogação.

Nas oitavas de final, a equipe do treinador Lionel Scaloni entra mais uma vez como a franca favorita contra outra seleção africana, do Egito, que eliminou a Austrália mais cedo também nesta sexta-feira, em Dallas, na disputa de pênaltis. A partida entre argentinos e egípcios está marcada para a próxima terça-feira (7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Responsável por abrir o placar contra Cabo Verde, Messi chegou ao seu sétimo gol em quatro jogos na atual edição da Copa e reassumiu a liderança isolada da artilharia do torneio, deixando para trás o francês Kylian Mbappé, com seis.

O argentino também se isolou ainda mais como o maior artilheiro histórico do Mundial, com 20 gols, contra 18 de Mbappé, e ainda chegou ao oitavo jogo seguido com gols na competição -considerando também a edição de 2022, no Qatar-, distanciando-se da marca de seis partidas de Jairzinho, em 1970, e do francês Just Fontaine, em 1958.

As duas seleções chegaram para o jogo sem ainda terem perdido na competição. A tricampeã Argentina venceu suas três partidas no Grupo J, contra Argélia, Áustria e Jordânia, com Messi marcando seis vezes na sequência.

Já Cabo Verde, em seu primeiro Mundial e em meio a uma denúncia de estupro envolvendo seu capitão, empatou os três jogos no Grupo H, contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

Como nos jogos anteriores, em Kansas City e Dallas, a alviceleste contava mais uma vez com a presença majoritária da torcida nas arquibancadas do Miami Stadium, que entoavam cantos de apoio à seleção como "El Que No Salta", comumente utilizada por torcedores do River Plate para se referir aos rivais do Boca Juniors, e as clássicas "Olé Olé Olá, soy de Argentina" e "Vamos, vamos, Selección".

O jogo desta sexta-feira no verão americano aconteceu sob intenso calor, com os termômetros na região da Flórida marcando 33º pouco antes do apito inicial, mas com a sensação térmica sufocante beirando os 40º -o jogo do Brasil contra a Noruega deve mudar de horário por causa da onda de calor em Nova Jersey.

Scaloni mandou a campo a formação titular que havia começado as duas primeiras partidas contra Argélia e Áustria, com Facundo Medina e Lautaro Martínez vencendo a disputa com Nicolás Tagliafico e Julián Álvarez na lateral esquerda e no ataque, respectivamente.

Como já havia previsto o treinador argentino, a equipe sul-americana enfrentou dificuldades para furar a retranca cabo-verdiana nos minutos iniciais.

Até a pausa para hidratação, a Argentina mantinha a posse de bola no meio de campo sem maiores problemas, mas também sem causar perigo ao gol de Vozinha, com o calor contribuindo para uma postura mais comedida de ambas as equipes.

Messi, primeiro em um chute cruzado que passou à esquerda da meta cabo-verdiana, e depois em cobrança de falta, foi o responsável pelas primeiras finalizações.

Na terceira, o craque não desperdiçou. Aos 27 min, logo após a volta da contestada pausa para hidratação, Messi foi acionado pela direita dentro da grande área após receber um lançamento preciso de Lisandro Martínez e bateu por cima do goleiro para abrir o placar.

O quase quarentão também seguiu como o principal destaque do setor ofensivo da alviceleste, voltando para ajudar na marcação e na armação das jogadas. Aos 44min, ainda participou do início da jogada que quase resultou no segundo gol da Argentina, em chute de Enzo Fernández.

O primeiro tempo chegou ao fim deixando a impressão que o segundo gol e a classificação argentina era uma questão de tempo.

Na segunda etapa, contudo, precisando reverter o placar, Cabo Verde saiu mais para o jogo e levou perigo pela primeira vez aos 8min, com chute rasteiro de fora da área do meia Deroy Duarte, parando em defesa segura de Emiliano Dibu Martínez.

A seleção africana seguiu melhor e chegou ao empate cinco minutos depois, quando o próprio Deroy recebeu passe do capitão Ryan Mendes dentro da área e bateu cruzado no canto esquerdo.

Aos 18min, Messi saiu na cara do gol e quase colocou a Argentina novamente à frente no placar, parando em grande intervenção de Vozinha.

Se nos duelos anteriores os aficionados argentinos cantaram alto ao longo de praticamente todo o jogo, desta vez, na partida mais equilibrada e dramática contra os cabo-verdianos, o entusiasmo deu lugar à apreensão, com o silêncio passando a predominar no estádio, mesmo lotado, durante a maior parte da etapa complementar.

Em especial aos 49 minutos, depois que Messi foi derrubado na entrada da grande área, quando todo o estádio aguardou apreensivo pela cobrança. O chute com efeito até causou alguma dificuldade para o goleiro, que acabou conseguindo ficar com a bola.

O jogo foi então para a prorrogação, com os milhares de "hinchas" cada vez mais tensos com o risco de eliminação precoce. Na área destinada à imprensa, o nível de nervosismo entre os jornalistas argentinos também era palpável, com muitos emocionados e proferindo xingamentos a cada chegada de Cabo Verde.

A apreensão sul-americana, porém, deu lugar ao alívio logo no primeiro minuto da prorrogação, quando o zagueiro Lisandro Martínez completou para o fundo das redes após cobrança de escanteio.

Com a vantagem novamente no placar, a torcida passou a respirar mais aliviada, e passava a esboçar um início de comemoração pela classificação, até que, aos 13 min, o lateral de Cabo Verde Sidny Cabral recebeu pela esquerda, se livrou da marcação de MacAllister e acertou um raro chute no ângulo esquerdo de Dibu Martínez.

Com a possibilidade da disputa de pênaltis cada vez mais perto, em mais uma cobrança de escanteio, aos 5 min do segundo tempo da prorrogação, o zagueiro Cristian Romero subiu mais alto que a zaga cabo-verdiana para fazer o terceiro e sacramentar a classificação.

Aos 10 min, Dibu Martínez ainda fez mais uma importante defesa em chute de Cabral, passando a ser celebrado pelas arquibancadas do Hard Rock Stadium: "olê olê olê olá, Dibu, Dibu", gritavam, em um misto de êxtase e alívio, os "hinchas".