Argentina passa 90 minutos sem chutar a gol na final da Copa do Mundo

A seleção argentina passou os 90 minutos de tempo regulamentar da final da Copa do Mundo sem finalizar contra a seleção espanhola.

Foi a primeira vez vez que uma seleção passou os 90 minutos de uma decisão de Copa sem dar ao menos um chute, segundo a plataforma de estatísticas Opta.

O jogo deste domingo (19) em Nova Jersey foi todo dominado pela Espanha, que teve 66% da posse de bola e passou o primeiro e o segundo tempo rondando o campo de ataque.

Ao todo, foram 15 finalizações espanholas, sendo dez em direção ao gol.

Do lado argentino, nenhum chute, seja ao gol ou fora. O lance mais perigoso da Albiceleste foi uma escapada pela direita de Giuliano Simeone, que cruzou rasteiro, mas Unai Simón defendeu com segurança.

Recorde de poucos chutes

O primeiro tempo foi de pouquíssimas finalizações. Dos dois lados, aliás. Foram três chutes, ao todo.

Tão baixa foi a quantidade que, de acordo com a Opta, foi o primeiro tempo de uma final de Copa (desde 1966, quando os dados foram contabilizados) com menos finalizações na história.