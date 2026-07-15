'Argentina faz história novamente contra a Inglaterra', destacam jornais internacionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória da Argentina sobre a Inglaterra nesta quarta-feira (15), que garantiu a classificação à final da Copa do Mundo de 2026, foi tratada por jornais internacionais como mais uma virada histórica dos argentinos no torneio.

A seleção de Lionel Messi começou perdendo, mas reagiu com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez nos minutos finais, ambos com assistência do camisa 10. Os argentinos enfrentarão a Espanha no domingo (19).

O jornal argentino Olé classificou a vitória como histórica. "Como não se emocionar ao assistir à história se desenrolar ao vivo? Argentina, finalista. A Argentina humilhou a defesa da Inglaterra. A Argentina virou o jogo novamente. Argentina... Não aguento mais", escreveu o repórter Diego Macias.

No relato da partida, o jornalista também disse ter se emocionado com a postura da equipe de Lionel Scaloni. Aos 40 minutos do segundo tempo, Messi serviu Enzo Fernández para empatar em chute colocado da entrada da grande área inglesa. Aos 47min, Lautaro Martínez, que saiu do banco de reservas, marcou o gol da virada após nova assistência do camisa 10.

"Como não se identificar com tamanha demonstração de comprometimento, atitude e fé? Como não afirmar que a Argentina fez uma partida que será lembrada em todas as Copas do Mundo, independentemente do que aconteça no domingo? Como não chorar com Messi, com Paredes, com as substituições de Scaloni ou com o grito de Enzo", afirmou o Olé.

O Clarín, outro jornal argentino, também destacou o caráter dramático da classificação. "A Argentina faz história novamente contra a Inglaterra e protagoniza uma virada épica. Enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026", escreveu.

La Nación definiu a atuação como a melhor da Argentina no Mundial.

"A equipe apresentou um desempenho mais sólido do que em outras partidas recentes. Pressionou alto, recuperou a bola rapidamente e dominou a posse durante boa parte do primeiro tempo, embora tenha tido dificuldades para transformar esse controle em oportunidades de gol", afirmou.

Fora do país, o espanhol Marca escreveu que a Argentina "massacrou" a Inglaterra em sete minutos e lembrou que a final colocará frente a frente a atual campeã da Copa América e a vencedora da última Eurocopa.

O duelo deveria ter ocorrido na Finalíssima, competição de um jogo só que coloca frente a a frente os campeões continentais, mas foi cancelado pela Uefa.

"Haverá uma final. Haverá uma final entre a Espanha e a melhor seleção do mundo, a menos que La Roja prove o contrário", publicou o jornal.

O francês L'Équipe estampou como manchete a frase "Eles fizeram de novo" e relembrou as vitórias da seleção de Lionel Messi no mata-mata.

"Houve Cabo Verde na fase de 32 (3 a 2 após a prorrogação), houve o Egito nas oitavas de final (3 a 2) e agora há a Inglaterra nas semifinais (2 a 1). Nesta quarta-feira, em Atlanta, a Argentina conseguiu mais uma vez se recuperar de uma situação crítica, revertendo um cenário que parecia perdido. É como se não soubesse vencer de outra forma", escreveu o jornal.