Argentina estreia na Copa em busca de superar maldição dos campeões

KANSAS CITY, EUA (FOLHAPRESS) - Campeões do mundo no Qatar, em 2022, Lionel Messi e seus companheiros da seleção argentina estreiam nesta terça-feira (16) na Copa de 2026 com o objetivo de superar o retrospecto negativo que atormenta a maioria dos detentores do título na edição imediatamente seguinte do torneio da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

A estreia da seleção dirigida por Lionel Scaloni será contra a Argélia, do goleiro Luca Zidane e do atacante Riyad Mahrez, às 22h (horário de Brasília), no estádio Arrowhead, em Kansas City, em partida válida pelo grupo J. O duelo terá transmissão da CazéTV.

Em seis edições desde o Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, as seleções que chegavam como as atuais campeãs caíram prematuramente ainda na fase de grupos quatro vezes, seja pelo envelhecimento ou pela aposentadoria de nomes importantes do elenco, seja pela ascensão de novas forças no cenário mundial, ou ainda pelo fato de terem se tornado o principal alvo no radar dos concorrentes.

As exceções foram a seleção brasileira, pentacampeã em 2002, e que caiu nas quartas de final em 2006, na Alemanha, e a francesa, bicampeã na Rússia, em 2018, e que avançou até a final no Qatar.

Com Messi voltando de uma lesão sofrida há poucas semanas do início da Copa do Mundo e com a importante ausência de Ángel Di María, aposentado da formação nacional desde 2024, a seleção argentina dirigida por Lionel Scaloni chega à sua estreia do Mundial de 2026 com poucos resultados expressivos contra seleções de ponta ao longo do último ciclo.

As duas únicas vitórias de maior peso nos últimos quatro anos foram contra o Brasil, que vinha em má fase, tanto com Fernando Diniz quanto com Dorival Júnior. Os dois técnicos acabaram demitidos após as derrotas para a seleção tricampeã do mundo.

Em 2024, o time chegou a vencer a Copa América, mas passando por Equador e Canadá nos confrontos de mata-mata, até chegar à final contra a Colômbia.

O primeiro confronto do Mundial contra a seleção argelina promete inclusive ser o mais difícil dos argentinos na primeira fase, em um grupo que também tem Áustria e Jordânia.

Classificada em primeiro em seu grupo nas Eliminatórias africanas, a Argélia empatou com o Uruguai e conseguiu uma surpreendente vitória sobre a Holanda nos últimos amistosos pré-Copa.

O principal nome da equipe é o já experiente atacante Riyad Mahrez, de 35 anos, com passagem de cinco temporadas pelo Manchester City de Pep Guardiola, antes de se transferir em 2023 para o saudita Al Ahli.

ARGENTINA x ARGÉLIA

Grupo J | 16 de junho, às 22h

Estádio Arrowhead, em Kansas City (EUA)

Na TV: CazéTV