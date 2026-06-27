Argentina enfrentará Cabo Verde na fase de 32 equipes da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os confrontos do Grupo H, disputados na noite desta sexta-feira (26), definiram Cabo Verde, do goleiro sensação Vozinha, como adversário da Argentina, de Lionel Messi, na fase de 32 equipes.

Após uma classificação histórica em sua primeira Copa do Mundo, a seleção cabo-verdiana terá um novo desafio na próxima sexta-feira (3), às 19h.

Cabo Verde é uma das quatro seleções estreantes no torneio, ao lado de Uzbequistão, Curaçao e Jordânia.

A equipe de Vozinha garantiu a classificação após empatar com Espanha (0 a 0), Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0).

A Argentina, por sua vez, que soma 6 pontos após as vitórias sobre Argélia e Áustria, assegurou a primeira posição do Grupo J e encerra sua participação na fase de grupos diante da Jordânia neste sábado (27), às 23h.

Com 100% até o momento, a Argentina representa um novo teste para a defesa da seleção cabo-verdiana. Na estreia na competição, diante da Espanha, Vozinha foi um dos destaques ao fazer sete defesas. Já Messi é o artilheiro desta Copa, com cinco gols marcados.

A atuação do goleiro contra os espanhóis fez com que ele se tornasse um fenômeno nas redes sociais, ultrapassando a marca de 16 milhões de seguidores no Instagram.