Argentina enfrenta país de admiradores, da seleção ao presidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O confronto desta sexta-feira (3) à noite pela segunda fase da Copa do Mundo marca, para parte do público, o encontro entre uma seleção que teve a grande sorte do torneio, por seu chaveamento parecer mais simples, e outra que não merecia o azar de enfrentar os atuais campeões do mundo. Mas, para o elenco de Cabo Verde e até para o presidente do país, a perspectiva definitivamente não é essa.

Mesmo antes de saberem que avançariam da fase de grupos e, portanto, que enfrentariam a Argentina no mata-mata, os jogadores e a comissão técnica cabo-verdiana já vislumbravam a possibilidade e a esperança de estarem em campo contra Lionel Messi e companhia.

"Nossa história vem de muitas dificuldades. Obviamente ficaríamos satisfeitos primeiro pela classificação, e depois, se tivermos essa sorte de encontrar a Argentina, uma seleção que quase todos os cabo-verdianos adoram, e também o Messi, que é considerado por muitos o melhor de todos", afirmou Bubista, o treinador, após o empate em 0 a 0 com a Espanha no primeiro jogo do Grupo H.

Xodó da primeira rodada ao parar os espanhóis, o goleiro Vozinha também falou sobre enfrentar a Argentina sem saber se o confronto se confirmaria: "Sinceramente, eu gostaria muito de jogar contra a Argentina. O Messi, para mim, é o melhor de todos os tempos, e eu gostaria de ter a camisa dele."

PRESIDENTE DE CABO VERDE QUER HOMENAGEM A MESSI

Como se não bastassem as grandes figuras da seleção, até o presidente de Cabo Verde, José María Neves, é só admiração pela Argentina e por Messi: em entrevista à Rádio Super Deportivo, ele afirmou que fará de tudo para que a delegação presenteie o meia-atacante com a camisa cabo-verdiana com o número 10 e o nome do craque.

"Um grande ídolo, muito respeitado em Cabo Verde. Representa a excelência, a perfeição, o que melhor existe no futebol. Jogar contra a equipe dele é uma grande honra", disse à rádio argentina.

O presidente diz que enfrentar a Argentina, "uma das melhores equipes do mundo", é motivo de muito orgulho para o país. Ao imaginar uma vitória e a vaga nas oitavas, ele enxerga um título à parte.

"Se Cabo Verde ganhar da Argentina, podemos considerar que já ganhamos a Copa do Mundo. Seria algo transcendental para Cabo Verde. Vamos lutar com toda a nossa força e muita inteligência. Temos uma esperança do tamanho do mar", comenta Neves.

DISCURSO NO ELENCO SE MANTÉM COM A CONFIRMAÇÃO DO CONFRONTO

Se no começo da fase de grupos os cabo-verdianos falavam de enfrentar a Argentina com entusiasmo e admiração, nada mudou depois da confirmação do confronto.

O técnico Bubista também aborda o orgulho de enfrentar a Argentina: "Um país com o qual compartilhamos uma ligação de longa data. Muitos cabo-verdianos emigraram para a Argentina há muito tempo."

Deroy Duarte, meio-campista, vê o jogo como uma honra e "mais uma oportunidade de fazer mais história" na Copa.

"Que jogo! Eu sempre assistia à Argentina na TV quando era pequeno. É um momento especial, um jogo especial", afirmou o atleta do Ludogorets.

"Naturalmente, isso é motivo de grande satisfação para a nossa equipe e para o povo de Cabo Verde. Desde o início, um dos nossos objetivos era apresentar o nosso país ao mundo, e enfrentar a Argentina de Messi em um palco como este é excelente para a nossa nação, independentemente do resultado do jogo em si. Tenho certeza de que todos os cabo-verdianos estão satisfeitos com isso."Bubista

A CAMPANHA DE CABO VERDE

Em sua estreia em Copas do Mundo, Cabo Verde já fez história. Os "tubarões azuis" caíram em um grupo de peixes grandes, ao lado de duas campeãs mundiais (Espanha e Uruguai) e a Arábia Saudita.

Antecipadamente, era interpretada como a equipe mais fraca da chave, e que brigaria, no máximo, pela terceira posição com os sauditas.

Porém, os cabo-verdianos estrearam com um excelente desempenho defensivo no empate sem gols com a Espanha. Ainda fizeram outra ótima partida no 2 a 2 diante do Uruguai, chegando a estar à frente no placar por mais de 20 minutos no primeiro tempo.

No último jogo pelo Grupo H, contra a Arábia Saudita, mais um 0 a 0 assegurou a segunda posição, a vaga no mata-mata e uma campanha histórica para o país em seu primeiro Mundial. O time de Bubista fechou a fase com três empates em três jogos, dois gols marcados e dois sofridos.

Agora, o próximo desafio de Cabo Verde é encarar a Argentina às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (2), em Miami, pela segunda fase da Copa.