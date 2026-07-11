Argentina encara Suíça para ir à semifinal e adiar era pós-Messi da seleção
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Argentina enfrenta a Suíça neste sábado (11), às 22h, pelas quartas de final da Copa do Mundo, ainda dependente de Messi e tentando adiar a despedida do camisa 10 dos Mundiais.
Aos 39 anos, o craque participou de 9 dos 14 gols da equipe na competição. O desempenho, semelhante ao da Copa de 2022, no Qatar -quando somou sete gols e três assistências-, reforça quanto a seleção depende do ídolo.
A Suíça, por sua vez, tenta ir além do que conseguiram Cabo Verde e Egito, adversários que dificultaram a trajetória argentina na fase de 32 equipes e nas oitavas de final. Se avançar, a equipe europeia chegará pela primeira vez às semifinais.
Os argentinos chegam embalados por uma dramática vitória sobre o Egito. A equipe perdia por 2 a 0 até os 33 minutos do segundo tempo, quando iniciou a reação e virou para 3 a 2. Na fase de 32, também sofreu para eliminar a estreante Cabo Verde, vencendo por 3 a 2 na prorrogação.
Nas duas partidas, Messi foi decisivo. Em comparação com a Copa do Qatar, o argentino participa menos da construção das jogadas, mas finaliza mais e com maior precisão neste Mundial.
Na campanha do título de 2022, o camisa 10 teve média de 49,6 passes, 4,6 finalizações e 2,6 chutes certos por partida. Na Copa da América do Norte, registra 38,6 passes, 5,8 finalizações e 3,4 chutes certos por jogo, considerando as partidas até as oitavas de final.
Do lado suíço, o objetivo é alcançar a melhor campanha da história da seleção. A equipe voltou às quartas pela primeira vez em 72 anos e, se eliminar a atual campeã mundial, superará as campanhas de 1934, 1938 e 1954.
Os europeus não terão Johan Manzambi, responsável por 3 dos 9 gols da equipe na competição. O meia sofreu uma lesão no joelho durante um treinamento antes do duelo com a Colômbia.
Sem o jogador, a Suíça eliminou os colombianos nos pênaltis nas oitavas. Na fase de 32, havia derrotado a Argélia por 2 a 0.
O técnico da equipe europeia, Murat Yakin, afirmou que enfrentar os sul-americanos nesta fase do Mundial será uma oportunidade única. "Vimos que a Argentina não é invencível", disse ele.
ARGENTINA x SUÍÇA
Quartas de final | 11 de julho, às 22h
Estádio Arrowhead, em Kansas City (EUA)
Na TV: CazéTV